Власти предложили пермским дачникам померяться кабачками

В Пермском муниципальном округе (Пермский край) объявили необычный конкурс. Власти просят жителей присылать фото выращенных на грядках кабачков, чтобы выявить гиганта.
«Уважаемые жители округа, не нуждаетесь ли вы случайно в кабачках? Хотя, в разгар сезона этот вопрос, возможно, риторический. У одних овощи получаются компактными и аккуратными, у других — впечатляют своими размерами, которые сложно описать словами. Это отличный повод устроить соревнование. Предлагаем определить, чей кабачок достоин звания самого крупного в нашем округе», — сказано в сообщении администрации Пермского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
Жителей попросили оставлять фотографии под постом в комментариях. Лучше фотографировать урожай с рулеткой, чтобы был понятен масштаб. Победителя обещают определить 25 августа. А в следующий раз хотят объявить состязание на лучшую тыкву.
