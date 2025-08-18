18 августа 2025

Власти предложили пермским дачникам померяться кабачками

В Пермском крае объявили конкурс на самый крупный кабачок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лучше фотографировать урожай с рулеткой, чтобы был понятен масштаб
Лучше фотографировать урожай с рулеткой, чтобы был понятен масштаб Фото:

В Пермском муниципальном округе (Пермский край) объявили необычный конкурс. Власти просят жителей присылать фото выращенных на грядках кабачков, чтобы выявить гиганта. 

«Уважаемые жители округа, не нуждаетесь ли вы случайно в кабачках? Хотя, в разгар сезона этот вопрос, возможно, риторический. У одних овощи получаются компактными и аккуратными, у других — впечатляют своими размерами, которые сложно описать словами. Это отличный повод устроить соревнование. Предлагаем определить, чей кабачок достоин звания самого крупного в нашем округе», — сказано в сообщении администрации Пермского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

Жителей попросили оставлять фотографии под постом в комментариях. Лучше фотографировать урожай с рулеткой, чтобы был понятен масштаб. Победителя обещают определить 25 августа. А в следующий раз хотят объявить состязание на лучшую тыкву. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском муниципальном округе (Пермский край) объявили необычный конкурс. Власти просят жителей присылать фото выращенных на грядках кабачков, чтобы выявить гиганта.  «Уважаемые жители округа, не нуждаетесь ли вы случайно в кабачках? Хотя, в разгар сезона этот вопрос, возможно, риторический. У одних овощи получаются компактными и аккуратными, у других — впечатляют своими размерами, которые сложно описать словами. Это отличный повод устроить соревнование. Предлагаем определить, чей кабачок достоин звания самого крупного в нашем округе», — сказано в сообщении администрации Пермского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Жителей попросили оставлять фотографии под постом в комментариях. Лучше фотографировать урожай с рулеткой, чтобы был понятен масштаб. Победителя обещают определить 25 августа. А в следующий раз хотят объявить состязание на лучшую тыкву. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...