Пермский театр оперы и балета открывает 154 сезон

Пермский театр оперы и балета в ближайшее воскресенье, 24 августа, открывает 154 сезон. На сцене представят оперу Петра Чайковского «Пиковая дама» (12+). На следующей неделе пройдет первый балет — «Сильвия» (12+).
«24 и 26 августа — Опера „Пиковая дама“. Вершина творчества Чайковского и трагическая кульминация музыкального театра эпохи романтизма. 29 и 30 августа „Сильвия“ откроет балетный сезон в нашем театре — история о любви, чести и предательстве, действие которой разворачивается в древней Альба-Лонге», — рассказали URA.RU в театре.
И «Пиковая дама», и «Сильвия» в этих версиях были впервые показаны в Перми в 2024 году. Премьеры нового сезона пройдут позже. Как ранее рассказывало URA.RU, 16 октября зрителям представят оперу Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок» (16+), а в июне 2026 года оперу «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова. Балетная труппа в сезоне 2025/26 покажет новые версии «Лебединого озера» в авторской редакции руководителя Пермского балета Алексея Мирошниченко и «Жизели».
