В Перми продается детский сад с соляной комнатой

В Мотовилихинском районе Перми продается частный детский сад с соляной комнатой. Стоимость готового бизнеса — 550 тысяч рублей.
«Продается готовый бизнес со стабильным доходом. Просторные игровые и учебные зоны, соляная комната для укрепления иммунитета детей, отдельная комната для сна. Собственная кухня. Стоимость — 550 тысяч рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Для нового владельца бизнеса собственники готовы провести консультации. При желании можно развивать бизнес и открыть дополнительные кружки.
Ранее URA.RU сообщало, что в Дзержинском районе Перми в микрорайоне ДКЖ продается сауна. Стоимость готового бизнеса — 3,8 млн рублей, что является средней ценой однокомнатной квартиры в краевом центре.
