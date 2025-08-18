Пермяк с песнями про СВО пробился в финал конкурса Олега Газманова

Пермский поэт и музыкант Олег Гетман вышел в финал международного песенного конкурса «Родники», которым руководит популярный артист Олег Газманов. Песни пермяка, посвященные, в том числе спецоперации, обошли около двух тысяч конкурентов, сообщили в минкультуры Пермского края.
«На конкурс „Родники“ в этом году было прислано около 2000 заявок практически со всех регионов нашей страны — в финал из них прошло лишь 25 песен. Музыкант из Пермского края — Олег Гетман — в финале конкурса», — говорится на сайте министерства.
На сайте конкурса представлены три песни Олега Гетмана: «За други своя!», которая «продиктована событиями по СВО, пропитана духом боевого братства и стремления к победе»; «Матушка. Громче голоса» — «о любви матушки-родины к своим детям, воинам-защитникам»; «В новый мир/Русские города» — «о русской душе, о силе русского духа и прекрасной, светлой надежде на будущее». Финалом конкурса станет большой концерт в Санкт-Петербурге. Тогда жюри, в составе которого Олег Газманов, Зара, Юта, Сергей Войтенко и другие известные российские артисты, выберут победителей в пяти номинациях.
Ранее URA.RU рассказывало, что в финале проекта «Родники. Дети — 2025» выступили две девочки из Пермского края. Это Алсу Шарафуллина и Милана Бортовая из Чернушинского городского округа.
