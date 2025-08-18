В Пермском крае отреставрируют господский дом в имении Дягилева

В Пермском крае ищут подрядчика для сохранения объекта культурного наследия «Господский дом П. Д. Дягилева», расположенного в селе Бикбарда Куединского округа. Начальная цена контракта — 61,2 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
«Объект имеет статус культурного наследия регионального значения: „Господский дом П. Д. Дягилева“. Источник финансирования проведения работ — средства бюджета Пермского края и бюджета Куединского муниципального округа. Первоначальная цена контракта — 61,2 млн рублей», — сообщается на сайте. Павел Дмитриевич Дягилев — пермский фабрикант, землевладелец и общественный деятель, дед знаменитого импрессарио Сергея Дягилева.
Здание находится на левом берегу реки Бикбардинка в историческом центре села Бикбарда. Дом появился в имении Дягилевых во второй половине ХIХ века, и, вероятно, служил зимней резиденцией или использовался как Главная контора завода. Предположительно, был построен в 1873 году. После революции в нем до конца 1990-х годов располагалась средняя школа. В связи с аварийным состоянием здание было законсервировано.
Подрядчик должен произвести строительно — монтажные и пусконаладочные работы и обеспечить здание пожарной сигнализацией. После проведения работ должно быть выполнено благоустройство территории.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми объявлен аукцион на проведение работ по ремонту и реставрации здания на улице Сибирской, 8. Здесь ранее находилась редакция газеты «Звезда», в которой работали писатель Аркадий Гайдар, журналист Савватий Гинц и краевед Борис Назаровский.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!