Депутата пермской думы наградят за заслуги перед городом

Депутату пермской думы Александру Ивонину вручат почетный знак за заслуги перед городом. Соответствующий проект постановления был подготовлен городским главой Эдуардом Сосниным.
«Наградить Александра Ивонина почетным знаком „За заслуги перед городом Пермь“», — указано в документе из реестра правовых актов. Согласно постановлению, Ивонина предложено наградить за «особые заслуги в сфере общественных отношений, значительный личный вклад в пропаганду здорового образа жизни, создание условий для формирования адаптивной физкультуры и спорта инвалидов».
Ивонин возглавляет региональное отделение Паралимпийского комитета РФ, главенствует в краевом представительстве «Всероссийской федерации спорта слепых». Также — является председателем местного отделения Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, курирует «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов „Пермские медведи“» и руководит Ассоциацией поддержки инвалидного спорта.
