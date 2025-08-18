18 августа 2025

Депутата пермской думы наградят за заслуги перед городом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По мнению городских властей, Александр Ивонин уже много сделал для развития Перми
По мнению городских властей, Александр Ивонин уже много сделал для развития Перми Фото:

Депутату пермской думы Александру Ивонину вручат почетный знак за заслуги перед городом. Соответствующий проект постановления был подготовлен городским главой Эдуардом Сосниным.

«Наградить Александра Ивонина почетным знаком „За заслуги перед городом Пермь“», — указано в документе из реестра правовых актов. Согласно постановлению, Ивонина предложено наградить за «особые заслуги в сфере общественных отношений, значительный личный вклад в пропаганду здорового образа жизни, создание условий для формирования адаптивной физкультуры и спорта инвалидов».

Ивонин возглавляет региональное отделение Паралимпийского комитета РФ, главенствует в краевом представительстве «Всероссийской федерации спорта слепых». Также — является председателем местного отделения Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, курирует «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов „Пермские медведи“» и руководит Ассоциацией поддержки инвалидного спорта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутату пермской думы Александру Ивонину вручат почетный знак за заслуги перед городом. Соответствующий проект постановления был подготовлен городским главой Эдуардом Сосниным. «Наградить Александра Ивонина почетным знаком „За заслуги перед городом Пермь“», — указано в документе из реестра правовых актов. Согласно постановлению, Ивонина предложено наградить за «особые заслуги в сфере общественных отношений, значительный личный вклад в пропаганду здорового образа жизни, создание условий для формирования адаптивной физкультуры и спорта инвалидов». Ивонин возглавляет региональное отделение Паралимпийского комитета РФ, главенствует в краевом представительстве «Всероссийской федерации спорта слепых». Также — является председателем местного отделения Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, курирует «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов „Пермские медведи“» и руководит Ассоциацией поддержки инвалидного спорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...