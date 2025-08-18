Почувствуй пермскую любовь: жители края собираются установить рекорд РФ

Организаторы отмечают, что в стране такого еще никто не делал
На территории Прикамья вскоре запустят проект «Знай Наших», в рамках которого будет установлен рекорд РФ по признаниям в любви родному краю. Старт будет дан 15 сентября, отмечают организаторы.
«Каждый из вас может стать частью уникального рекорда, который установит Пермский край. Такого не делал еще ни один регион России. Мы с вами — первые», — написано в соцсетях проекта.
Флешмоб имеет онлайн-формат. Подробности обещают раскрыть после 2 сентября. Для участия потребуется регистрация на ресурсах проекта.
