В Перми бывший судебный пристав отделалась штрафом за превышение полномочий

СУ СКР: в Перми бывший судебный пристав выносила незаконные постановления
Женщине также запретили занимать определенные должности сроком на два года
В Перми бывший судебный пристав-исполнитель осуждена. Ей инкриминировали превышение должностных полномочий. 

«С апреля 2020 года по октябрь 2022 года судебный пристав-исполнитель осуществляла производство по делам о возложении на администрацию Перми обязанности провести капитальный ремонт ряда жилых домов. Она преднамеренно вынесла незаконные постановления о привлечении коммерческих организаций для реализации судебных решений», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале. 

Подобные действия способствовали созданию условий, противоречащих основным принципам контрактной системы в сфере государственных закупок. Нарушение было выявлено сотрудниками Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. Суд признал бывшего пристава виновным и назначил наказание в виде штрафа, а также запретил занимать определенные должности сроком на два года.

