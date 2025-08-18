Пермский Театр-Театр перед закрытием дает мюзикл с сюрпризом

Пермский академический Театр-Театр 19 августа закрывает сезон. После этого в здании должен начаться масштабный ремонт. Сегодня на большой сцене дадут мюзикл «Винил» (12+). Но, кроме этого, зрителей ждут сюрпризы, рассказали в ТТ.
«Каждый, кто придет 19 августа, получит на память открытку, и в каждой есть капелька нашей любви к вам. Только на закрытии 98-го сезона зрители ТТ получат эксклюзивную возможность приобрести ТТайный бокс. В каждом — набор сувенирной продукции Театра-Театра, но что именно вам попадется, вы узнаете только тогда, когда откроете коробку», — говорится в telegram-канале театра.
Ранее сообщалось, что Театр-Театр после 19 августа уходит на реконструкцию, которая займет год. В театре обновят большой зрительный зал, увеличив количество мест, и фойе. Во время ремонта труппа продолжит работать в ДК им. Солдатова, в Большом зале филармонии и во Дворце Молодежи.
