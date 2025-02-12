Россия и Судан договорились «обо всем» в вопросе создания российской военно-морской базы

Глава МИД Судана: РФ и Судан достигли согласия в вопросе военной базы РФ
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РФ и Судан достигли согласия в вопросе военной базы РФ
РФ и Судан достигли согласия в вопросе военной базы РФ Фото:

Россия и Судан достигли полного согласия по вопросу создания российской военно-морской базы на территории Судана. Об этом сообщил министр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф, подчеркнув, что стороны договорились «обо всем».

«Судан и Россия договорились „обо всем“ в вопросе создания российской военно-морской базы», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на слова иностранного политика.

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Россия и Судан достигли полного согласия по вопросу создания российской военно-морской базы на территории Судана. Об этом сообщил министр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф, подчеркнув, что стороны договорились «обо всем». «Судан и Россия договорились „обо всем“ в вопросе создания российской военно-морской базы», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на слова иностранного политика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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