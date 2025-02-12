Россия и Судан договорились «обо всем» в вопросе создания российской военно-морской базы

РФ и Судан достигли согласия в вопросе военной базы РФ
Россия и Судан достигли полного согласия по вопросу создания российской военно-морской базы на территории Судана. Об этом сообщил министр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф, подчеркнув, что стороны договорились «обо всем».
«Судан и Россия договорились „обо всем“ в вопросе создания российской военно-морской базы», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на слова иностранного политика.
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