17 февраля 2025

В ЯНАО закрыто движение по зимнику

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимник закрыт из-за ухудшения погоды
Зимник закрыт из-за ухудшения погоды Фото:

На Ямале движение по зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп запрещено с 21:00 17 февраля. Об этом власти района сообщили в соцсети.

«Запрещено движение по автозимнику Коротчаево — Красноселькуп для всех видов транспортных средств с 21:00 часов 17 февраля», — сообщается в telegram-канале мэрии Красноселькупского района. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Мера введена из-за неблагоприятной погоды.

Дептранс округа накануне предупредил жителей Ямала о надвигающейся метели и усилении ветра. В Приуральском, Шурышкарском, Пуровском, Красноселькупском и Надымском районах порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

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На Ямале движение по зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп запрещено с 21:00 17 февраля. Об этом власти района сообщили в соцсети. «Запрещено движение по автозимнику Коротчаево — Красноселькуп для всех видов транспортных средств с 21:00 часов 17 февраля», — сообщается в telegram-канале мэрии Красноселькупского района. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Мера введена из-за неблагоприятной погоды. Дептранс округа накануне предупредил жителей Ямала о надвигающейся метели и усилении ветра. В Приуральском, Шурышкарском, Пуровском, Красноселькупском и Надымском районах порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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