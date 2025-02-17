В ЯНАО закрыто движение по зимнику

На Ямале движение по зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп запрещено с 21:00 17 февраля. Об этом власти района сообщили в соцсети.
«Запрещено движение по автозимнику Коротчаево — Красноселькуп для всех видов транспортных средств с 21:00 часов 17 февраля», — сообщается в telegram-канале мэрии Красноселькупского района. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Мера введена из-за неблагоприятной погоды.
Дептранс округа накануне предупредил жителей Ямала о надвигающейся метели и усилении ветра. В Приуральском, Шурышкарском, Пуровском, Красноселькупском и Надымском районах порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
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