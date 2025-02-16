Жителей ЯНАО предупредили о надвигающейся метели

В ЯНАО 18 февраля ожидается метель и усиление ветра, некоторые участки дорог могут закрыть для движения автотранспорта. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта.
«18 февраля синоптики прогнозируют усиление ветра, метель. Возможны ограничения в работе региональных и зимних автодорог, в том числе и закрытие участков для движения транспорта. При планировании поездки следите за прогнозом погоды», — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяства ЯНАО.
По данным синоптиков в ЯНАо ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду, в Приуральском, Шурышкарском, Пуровском, Красноселькупском и Надымском районах порывы 15-20 метров в секунду, в Тазовском и Ямальском районах порывы 17-22 метров в секунду.
В ЯНАО регулярно возникают неблагоприятные погодные условия. Ранее, 14 января, жителей нескольких районов ЯНАО предупреждали о сильном порывистом ветре, достигающем 18-20 метров в секунду, с усилением непогоды ночью и утром.
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