В Тюменской области пациент угрожал фельдшеру пистолетом

Мужчина вызвал скорую помощь с жалобами на самочувствие
В Тюменской области пьяный мужчина вызвал скорую, а после оказания помощи начал угрожать фельдшеру пистолетом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Оказав медицинскую помощь Джамбулову, фельдшер столкнулась с резким изменением поведения мужчины, находившегося под воздействием алкоголя. В порыве внезапной агрессии он, угрожая, направил на нее пневматический пистолет», — сообщили в пресс-службе.
В суде тюменец вину признал. Ему назначили один год шесть месяцев лишения свободы условно.
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