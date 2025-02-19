19 февраля 2025

В Тюменской области пациент угрожал фельдшеру пистолетом

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина вызвал скорую помощь с жалобами на самочувствие
Мужчина вызвал скорую помощь с жалобами на самочувствие Фото:

В Тюменской области пьяный мужчина вызвал скорую, а после оказания помощи начал угрожать фельдшеру пистолетом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Оказав медицинскую помощь Джамбулову, фельдшер столкнулась с резким изменением поведения мужчины, находившегося под воздействием алкоголя. В порыве внезапной агрессии он, угрожая, направил на нее пневматический пистолет», — сообщили в пресс-службе.

В суде тюменец вину признал. Ему назначили один год шесть месяцев лишения свободы условно.

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В Тюменской области пьяный мужчина вызвал скорую, а после оказания помощи начал угрожать фельдшеру пистолетом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Оказав медицинскую помощь Джамбулову, фельдшер столкнулась с резким изменением поведения мужчины, находившегося под воздействием алкоголя. В порыве внезапной агрессии он, угрожая, направил на нее пневматический пистолет», — сообщили в пресс-службе. В суде тюменец вину признал. Ему назначили один год шесть месяцев лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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