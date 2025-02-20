МЧС Курганской области переведено в режим «Чрезвычайная ситуация»

В Курганской области спасатели готовятся к ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Наводнение-2025 в Курганской области

20 февраля Главное управление МЧС России по Курганской области было переведено в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» в связи с началом штабной тренировки. Она направлена на отработку паводков и пожаров, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«Под руководством полковника внутренней службы Евгения Орлова в управлении МЧС прошли строевые смотры, на которых проверялась экипировка личного состава и техника структурных подразделений», — пишет telegram-канал ведомства. Также были организованы рабочие встречи с главами округов, наиболее подверженных рискам весенних паводков и пожаров.

В рамках подготовки был развернут оперативный штаб при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который будет работать в круглосуточном режиме. Созданы группировки сил и средств для ликвидации возможных ЧС и обеспечения жизнеобеспечения пострадавшего населения.

Евгений Орлов отметил важность взаимодействия всех служб и органов власти для эффективного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Он подчеркнул, что готовность к действиям в условиях паводка и пожара требует слаженной работы всех участников процесса.

По прогнозам МЧС, весеннее половодье может вызвать подтопления в ряде районов Курганской области. В связи с этим ведомство уже начало анализировать паводкообразующие параметры и применять современные технологии для мониторинга рисков. В 2024 году Курганская область уже сталкивалась с серьезными наводнениями. Регион подвергся масштабному разрушению. В 2025 году прогнозируется повышенный уровень реки Тобол.