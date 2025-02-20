20 февраля 2025

В Тюмени мужчину насмерть придавило машиной в гараже. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия случилась 20 февраля
Трагедия случилась 20 февраля Фото:

В Тюмени во время ремонта мужчину насмерть придавило автомобилем. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе «ТОСЭР». Инцидент произошел 20 февраля в одном из гаражных кооперативов.

«Поступила информация о том, что в гаражном кооперативе „Пилот 77“ при проведении ремонтных работ легкового автомобиля, придавило мужчину. Спасатели Тюменского ПСО областной службы спасения ликвидировали последствия несчастного случая, обернувшегося смертью», — сообщили в ведомстве.

Тело мужчины достали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Вызов поступил на номер 112.

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В Тюмени во время ремонта мужчину насмерть придавило автомобилем. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе «ТОСЭР». Инцидент произошел 20 февраля в одном из гаражных кооперативов. «Поступила информация о том, что в гаражном кооперативе „Пилот 77“ при проведении ремонтных работ легкового автомобиля, придавило мужчину. Спасатели Тюменского ПСО областной службы спасения ликвидировали последствия несчастного случая, обернувшегося смертью», — сообщили в ведомстве. Тело мужчины достали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Вызов поступил на номер 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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