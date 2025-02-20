Трагедия случилась 20 февраля
В Тюмени во время ремонта мужчину насмерть придавило автомобилем. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе «ТОСЭР». Инцидент произошел 20 февраля в одном из гаражных кооперативов.
«Поступила информация о том, что в гаражном кооперативе „Пилот 77“ при проведении ремонтных работ легкового автомобиля, придавило мужчину. Спасатели Тюменского ПСО областной службы спасения ликвидировали последствия несчастного случая, обернувшегося смертью», — сообщили в ведомстве.
Тело мужчины достали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Вызов поступил на номер 112.
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