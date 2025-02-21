В Кургане вспыхнула «Газель» из-за проблем с электрикой. Видео

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В Кургане пожарные потушили горящую «Газель» в Левашово
В Кургане пожарные потушили горящую «Газель» в Левашово Фото:

В Кургане вспыхнул «Газель» в микрорайоне Левашово. Пожар в машине случился из-за проблем с электрооборудованием. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.

«Газель вспыхнула в микрорайоне Левашово. Специалисты чрезвычайного ведомства ликвидировали огонь на четырех квадратах. Обошлось без пострадавших», — сообщается в telegram-канале МЧС региона.

Ранее URA.RU писало, что в садоводческом товариществе «Малиновка-8» в Кургане произошел пожар. Из-за неисправной печи местный житель лишился дачи. В тушении возгорания участвовали 13 огнеборцев и три единицы техники.

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В Кургане вспыхнул «Газель» в микрорайоне Левашово. Пожар в машине случился из-за проблем с электрооборудованием. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Курганской области. «Газель вспыхнула в микрорайоне Левашово. Специалисты чрезвычайного ведомства ликвидировали огонь на четырех квадратах. Обошлось без пострадавших», — сообщается в telegram-канале МЧС региона. Ранее URA.RU писало, что в садоводческом товариществе «Малиновка-8» в Кургане произошел пожар. Из-за неисправной печи местный житель лишился дачи. В тушении возгорания участвовали 13 огнеборцев и три единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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