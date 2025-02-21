В Кургане пожарные потушили горящую «Газель» в Левашово
В Кургане вспыхнул «Газель» в микрорайоне Левашово. Пожар в машине случился из-за проблем с электрооборудованием. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.
«Газель вспыхнула в микрорайоне Левашово. Специалисты чрезвычайного ведомства ликвидировали огонь на четырех квадратах. Обошлось без пострадавших», — сообщается в telegram-канале МЧС региона.
Ранее URA.RU писало, что в садоводческом товариществе «Малиновка-8» в Кургане произошел пожар. Из-за неисправной печи местный житель лишился дачи. В тушении возгорания участвовали 13 огнеборцев и три единицы техники.
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