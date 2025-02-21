Спасатели успели эвакуировать два автомобиля
В Салехарде (ЯНАО) загорелся гараж в гаражном комплексе по улице Чапаева, 38. В результате пожара погиб мужчина, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.
«В 11:28 в пожарно-спасательную часть Салехарда поступило сообщение о возгорании в гаражном комплексе по адресу улица Чапаева, 38… В 13:04 на месте пожара обнаружен погибший мужчина», — написано в telegram-канале ведомства.
К моменту прибытия пожарных наблюдался густой черный дым в одном из гаражей. Из помещения успели эвакуировать два автомобиля. Причина возгорания устанавливается.
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