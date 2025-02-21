21 февраля 2025

В Салехарде при пожаре в гараже погиб человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели успели эвакуировать два автомобиля
Спасатели успели эвакуировать два автомобиля Фото:

В Салехарде (ЯНАО) загорелся гараж в гаражном комплексе по улице Чапаева, 38. В результате пожара погиб мужчина, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

«В 11:28 в пожарно-спасательную часть Салехарда поступило сообщение о возгорании в гаражном комплексе по адресу улица Чапаева, 38… В 13:04 на месте пожара обнаружен погибший мужчина», — написано в telegram-канале ведомства.

К моменту прибытия пожарных наблюдался густой черный дым в одном из гаражей. Из помещения успели эвакуировать два автомобиля. Причина возгорания устанавливается.

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В Салехарде (ЯНАО) загорелся гараж в гаражном комплексе по улице Чапаева, 38. В результате пожара погиб мужчина, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО. «В 11:28 в пожарно-спасательную часть Салехарда поступило сообщение о возгорании в гаражном комплексе по адресу улица Чапаева, 38… В 13:04 на месте пожара обнаружен погибший мужчина», — написано в telegram-канале ведомства. К моменту прибытия пожарных наблюдался густой черный дым в одном из гаражей. Из помещения успели эвакуировать два автомобиля. Причина возгорания устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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