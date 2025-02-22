22 февраля 2025
21 февраля 2025

Реки Ямала пополнятся миллионами мальков краснокнижных рыб

© Служба новостей «URA.RU»
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В реки Ямала выпустят 10 миллионов мальков муксуна
В реки Ямала выпустят 10 миллионов мальков муксуна Фото:

В 2025 году в реки ЯНАО будет выпущено 11 миллионов мальков сиговых рыб. По данным департамента агропромышленного комплекса округа (АПК), среди особей муксун, нельма и чир.

«На Собском рыбоводном заводе посчитали икру муксуна и чира. Всего в 2025 году ямальские реки пополнятся одиннадцатью миллионами мальков сиговых, включая 600 000 экземпляров нельмы, около 100 000 экземпляров чира и более 10 миллионов экземпляров муксуна», — сообщается в telegram-канале окружного АПК.

Ямальский завод провел плановую инвентаризацию икры. 11,5 миллиона икринок муксуна были получены из собственного маточного стада, а 320 тысяч экземпляров чира — от диких производителей. Икра нельмы будет инкубирована — в ближайшее время пройдет закупка.

На Собском рыбзаводе в 2024 году впервые искусственно начали выводить вид пресноводных рыб — сибирского хариуса. Рыбоводы планируют растить молодь в заводских условиях не менее года, чтобы создать ремонтно-маточное стадо.

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В 2025 году в реки ЯНАО будет выпущено 11 миллионов мальков сиговых рыб. По данным департамента агропромышленного комплекса округа (АПК), среди особей муксун, нельма и чир. «На Собском рыбоводном заводе посчитали икру муксуна и чира. Всего в 2025 году ямальские реки пополнятся одиннадцатью миллионами мальков сиговых, включая 600 000 экземпляров нельмы, около 100 000 экземпляров чира и более 10 миллионов экземпляров муксуна», — сообщается в telegram-канале окружного АПК. Ямальский завод провел плановую инвентаризацию икры. 11,5 миллиона икринок муксуна были получены из собственного маточного стада, а 320 тысяч экземпляров чира — от диких производителей. Икра нельмы будет инкубирована — в ближайшее время пройдет закупка. На Собском рыбзаводе в 2024 году впервые искусственно начали выводить вид пресноводных рыб — сибирского хариуса. Рыбоводы планируют растить молодь в заводских условиях не менее года, чтобы создать ремонтно-маточное стадо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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