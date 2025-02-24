В Ленобласти пограничники задержали двух иностранцев на границе с Финляндией

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Иностранцы были обнаружены во время прогулки вдоль границы
Иностранцы были обнаружены во время прогулки вдоль границы Фото:

В Ленобласти произошло задержание двух иностранных граждан, которые пытались незаконно пересечь границу России с Финляндией. Об этом пишет «78», ссылаясь на пограничное управление ФСБ России по Петербургу.

«Два иностранных гражданина были пойманы в Выборгском районе Ленинградской области», — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Петербургу, пишет telegram-канал «78». Иностранцы были обнаружены во время прогулки вдоль границы. На момент задержания у них с собой были только рюкзаки, что вызвало подозрения у пограничников. Предварительная проверка показала, что мужчины могли планировать незаконное пересечение границы.

В отношении задержанных иностранцев было возбуждено уголовное дело по факту попытки незаконного пересечения государственной границы группой лиц по предварительному сговору. После задержания иностранцы были заключены под стражу.

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В Ленобласти произошло задержание двух иностранных граждан, которые пытались незаконно пересечь границу России с Финляндией. Об этом пишет «78», ссылаясь на пограничное управление ФСБ России по Петербургу. «Два иностранных гражданина были пойманы в Выборгском районе Ленинградской области», — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Петербургу, пишет telegram-канал «78». Иностранцы были обнаружены во время прогулки вдоль границы. На момент задержания у них с собой были только рюкзаки, что вызвало подозрения у пограничников. Предварительная проверка показала, что мужчины могли планировать незаконное пересечение границы. В отношении задержанных иностранцев было возбуждено уголовное дело по факту попытки незаконного пересечения государственной границы группой лиц по предварительному сговору. После задержания иностранцы были заключены под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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