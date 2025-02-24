Для жителей труднодоступных районов Тюменской области хотят повысить цены на проезд

В Тюменской области для жителей Заболотья хотят повысить стоимость проезда на теплоходах по маршруту Тобольск — Абаул. Проект постановления разработан региональным департаментом тарифной и ценовой политики. В 2024 году тариф составлял 0,67 рублей за километр.
«Утвердить предельный тариф на услуги перевозки пассажиров внутренним водным транспортом согласно приложению к настоящему постановлению. Наименование маршрута — Тобольск — Абаул. Предельный тариф — 0,72 рублей/километр (без НДС)», — указано в документе.
Выполнять рейсы будет «Речное пароходство Нефтегаза». Компания может брать с пассажиров менее установленного тарифа, но не превышать его максимальный размер.
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