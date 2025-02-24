Для жителей труднодоступных районов Тюменской области хотят повысить цены на проезд

В Тюменской области для жителей Заболотья повысят цены на проезд
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году тариф составлял 0,67 рублей за километр
В 2024 году тариф составлял 0,67 рублей за километр Фото:

В Тюменской области для жителей Заболотья хотят повысить стоимость проезда на теплоходах по маршруту Тобольск — Абаул. Проект постановления разработан региональным департаментом тарифной и ценовой политики. В 2024 году тариф составлял 0,67 рублей за километр.

«Утвердить предельный тариф на услуги перевозки пассажиров внутренним водным транспортом согласно приложению к настоящему постановлению. Наименование маршрута — Тобольск — Абаул. Предельный тариф — 0,72 рублей/километр (без НДС)», — указано в документе.

Выполнять рейсы будет «Речное пароходство Нефтегаза». Компания может брать с пассажиров менее установленного тарифа, но не превышать его максимальный размер.

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В Тюменской области для жителей Заболотья хотят повысить стоимость проезда на теплоходах по маршруту Тобольск — Абаул. Проект постановления разработан региональным департаментом тарифной и ценовой политики. В 2024 году тариф составлял 0,67 рублей за километр. «Утвердить предельный тариф на услуги перевозки пассажиров внутренним водным транспортом согласно приложению к настоящему постановлению. Наименование маршрута — Тобольск — Абаул. Предельный тариф — 0,72 рублей/километр (без НДС)», — указано в документе. Выполнять рейсы будет «Речное пароходство Нефтегаза». Компания может брать с пассажиров менее установленного тарифа, но не превышать его максимальный размер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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