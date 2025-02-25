Что известно о погибшем на СВО экс-начальнике штаба тюменского ОМОНа

В Тюмени простились с бывшим начальником штаба тюменского ОМОНа Павлом Шубиным, который погиб во время выполнения боевых задач специальной военной операции в ноябре 2024 года. О смерти офицера сообщили в Тюменской городской детской общественной организации «Республика неугомонных», где мужчина руководил школой выживания. Информацию о гибели также подтвердили сослуживцы Павла Шубина.
Служба в ОМОНе и боевые командировки
Павел Шубин родился в поселке Луговской Тугулымского района Свердловской области 10 декабря 1977 года. В тюменский ОМОН пришел осенью 1999-го. Всего же общий стаж службы силовика в правоохранительных органах составляет 25 лет. За это время он сделал блестящую карьеру: прошел путь от обычного рядового до полковника полиции. Это звание ему было присвоено в 2022 году. Офицер не раз бывал в боевых командировках на Украине и Северном Кавказе. Весной 2024 года Павел Шубин ушел на СВО уже в качестве добровольца: к этому времени силовик закончил службу в ОВД.
Вклад в патриотическое воспитание молодежи
Офицер активно занимался патриотическим воспитанием молодежи. В ТГДОО «Республика неугомонных» он руководил школой выживания и был комиссаром семьи «Ветерки». Также он проводил экскурсии для школьников на базе тюменского ОМОНа и принимал участие в различных мероприятиях по работе с молодежью.
Гибель Павла Шубина
Павел Шубин погиб во время боевого выхода в тыл противника под Часовым Яром в ДНР. Это произошло в ноябре 2024 года. Церемония прощания с офицером прошла в тюменском крематории 25 февраля.
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