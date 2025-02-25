Жители отдаленного района в ЯНАО оказались отрезаны от города

В ЯНАО закрыли для автомобильного движения дорогу между Лабытнанги и Харпом. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«Из-за неблагоприятных погодных условий закрывается движение по дороге Лабытнанги — Харп. На Ямале 26 февраля усиление ветра, метель. Возможно закрытие и других региональных и зимних автодорог», — сообщает пресс-служба дептранспорта в официальном telegram-канале.
Водителей просят воздержаться от поездок по загородным трассам. При движении соблюдать правила и не выполнять резких маневров.
Ранее URA.RU рассказало, что 25 февраля произошло ДТП на трассе Сургут — Салехард. Из-за этого на несколько часов было закрыто движение на границе с ХМАО.
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