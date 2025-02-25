25 февраля 2025

Жители отдаленного района в ЯНАО оказались отрезаны от города

Дорога Лабытнанги — Харп перекрыта из-за метели
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу Лабытнанги - Харп закрыли из-за метели
Дорогу Лабытнанги - Харп закрыли из-за метели Фото:

В ЯНАО закрыли для автомобильного движения дорогу между Лабытнанги и Харпом. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Из-за неблагоприятных погодных условий закрывается движение по дороге Лабытнанги — Харп. На Ямале 26 февраля усиление ветра, метель. Возможно закрытие и других региональных и зимних автодорог», — сообщает пресс-служба дептранспорта в официальном telegram-канале.

Водителей просят воздержаться от поездок по загородным трассам. При движении соблюдать правила и не выполнять резких маневров.

Ранее URA.RU рассказало, что 25 февраля произошло ДТП на трассе Сургут — Салехард. Из-за этого на несколько часов было закрыто движение на границе с ХМАО.

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В ЯНАО закрыли для автомобильного движения дорогу между Лабытнанги и Харпом. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Из-за неблагоприятных погодных условий закрывается движение по дороге Лабытнанги — Харп. Н а Ямале 26 февраля усиление ветра, метель. Возможно закрытие и других региональных и зимних автодорог», — сообщает пресс-служба дептранспорта в официальном telegram-канале. Водителей просят воздержаться от поездок по загородным трассам. При движении соблюдать правила и не выполнять резких маневров. Ранее URA.RU рассказало, что 25 февраля произошло ДТП на трассе Сургут — Салехард. Из-за этого на несколько часов было закрыто движение на границе с ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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