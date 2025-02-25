У крупного поставщика рыбы на Ямале изымают судовые билеты накануне путины

Окружное управление МЧС по ЯНАО инициировало несколько судебных исков в отношении «Салемальского рыбозавода», требуя исключить судна, принадлежащие обществу, из списка маломерных. Предприятие уже обязали вернуть судовые билеты на три несамоходных плашкоута. Очевидные последствия такого решения агентству прокомментировали на заводе.
По данным Арбитражного суда ЯНАО, «Салемальский рыбозавод» обязали обратиться в подразделение госинспекции по маломерным судам МЧС России с заявлением об исключении трех несамоходных плашкоутов из реестра маломерных судов. Выданные судовые билеты признали недействительными.
Как разъясняет суд, федеральные законы признают под маломерными суда, не превышающие 20 метров. Плашкоуты, которыми владеет «Салемальский рыбозавод», не намного, но длиннее. «Спорное судно не имеет технического освидетельствования на его готовность к плаванию, соответственно, судовой билет на несамоходное судно в настоящее время не может являться действительным», — сообщает суд.
По трем искам представителей МЧС руководство рыбозавода обязали подать заявление об исключении плашкоутов из реестра маломерных судов. Четвертый иск будет рассматриваться в марте 2025 года. В судебных заседаниях ответчик иски не комментировал.
В беседе с корреспондентом URA.RU гендиректор «Салемальского рыбозавода» Евгений Головинский пояснил, что плашкоуты крайне нужны предприятию — именно на них (в ящиках со льдом) транспортируется рыба к перерабатывающим заводам. Поэтому иски МЧС, вызванные изменениями в федеральном законодательстве, создают немало проблем накануне путины.
«Рыбак не сможет сам на лодке добраться до завода – для него это далеко. Кому-то шесть км нужно пройти, а кому-то – 30 км. Плашкоут – это первичное звено, куда поступает сырье от рыбаков. Естественно, без таких судов не обойтись», – пояснил Евгений Головинский.
У «Салемальского рыбозавода» шесть плашкоутов — четыре старых длиной около 21 м, и два — новых, маломерных. Старые суда как немаломерные необходимо освидетельствовать в Российском речном регистре. Но, по словам Головинского, сделать это не получится именно потому, что эти плашкоуты старые и требуют дорогостоящего ремонта. Для предприятия это слишком разорительно.
ООО «Салемальский рыбозавод» — одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий Ямала. В 2025 году предприятие получило от окружного департамента АПК субсидию в размере 52 млн 766 тысяч рублей на поддержку рыболовства. В июле 2024 года рыбозавод стал одним из первых в ЯНАО по поставке рыбы-сырца — Салехардский комбинат принял от предприятия 25 тонн рыбы.
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