Лежал на дороге: в Тюменской области задавили пешехода

В тюменском селе автомобиль наехал на лежащего на дороге пешехода
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Мужчина попал под колеса на сельской дороге (архивное фото)
Мужчина попал под колеса на сельской дороге (архивное фото) Фото:

Пожилой мужчина погиб под колесами автомобиля, который наехал на него, когда пешеход лежал на дороге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

«Пешеход погиб вечером 25 февраля в Сорокинском районе. В селе Осиновка „Лада 213100“ наехала на 62-летнего мужчину. Предварительно, он лежал на проезжей части», — рассказали в ГАИ.

За рулем машины был 74-летний житель села. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Пожилой мужчина погиб под колесами автомобиля, который наехал на него, когда пешеход лежал на дороге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области. «Пешеход погиб вечером 25 февраля в Сорокинском районе. В селе Осиновка „Лада 213100“ наехала на 62-летнего мужчину. Предварительно, он лежал на проезжей части», — рассказали в ГАИ. За рулем машины был 74-летний житель села. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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