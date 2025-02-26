Лежал на дороге: в Тюменской области задавили пешехода

Мужчина попал под колеса на сельской дороге (архивное фото)
Пожилой мужчина погиб под колесами автомобиля, который наехал на него, когда пешеход лежал на дороге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
«Пешеход погиб вечером 25 февраля в Сорокинском районе. В селе Осиновка „Лада 213100“ наехала на 62-летнего мужчину. Предварительно, он лежал на проезжей части», — рассказали в ГАИ.
За рулем машины был 74-летний житель села. Обстоятельства ДТП выясняются.
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