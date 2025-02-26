26 февраля 2025

На Центральном рынке в Кургане раньше времени закрывают туалет для инвалидов

© Служба новостей «URA.RU»
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После 16:00 в туалет для инвалидов уже не попасть
После 16:00 в туалет для инвалидов уже не попасть Фото:

На Центральном рынке в Кургане после 16:00 не попасть в туалет для инвалидов. Его стали закрывать раньше времени, при том, что сам рынок работает до 19:00. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали посетители и сотрудники рынка.

«Туалет для инвалидов большой, в отличие от обычного с маленькими кабинками, и его закрывают уже часам к четырем. Все потому, что молодежь повадилась заходить в него по два-три человека, после чего там валяются шприцы. Мы и сами не раз видели эти шприцы на полу, у батарей. Поэтому и было принято решение закрывать туалет пораньше», — поделилась одна из сотрудниц рынка.

Она также пояснила, что из-за этого у женского и мужского туалетов стали скапливаться большие очереди. Но так многим, по словам сотрудницы, стало спокойнее. Руководству рынка корреспондент URA.RU направил запрос. Ответ ожидается.

Вместе с тем, в торговых объектах города обновляются туалеты для посетителей. Так, в ТРЦ «Рио» отремонтировали туалет на первом этаже, на втором продолжаются ремонтные работы. 

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На Центральном рынке в Кургане после 16:00 не попасть в туалет для инвалидов. Его стали закрывать раньше времени, при том, что сам рынок работает до 19:00. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали посетители и сотрудники рынка. «Туалет для инвалидов большой, в отличие от обычного с маленькими кабинками, и его закрывают уже часам к четырем. Все потому, что молодежь повадилась заходить в него по два-три человека, после чего там валяются шприцы. Мы и сами не раз видели эти шприцы на полу, у батарей. Поэтому и было принято решение закрывать туалет пораньше», — поделилась одна из сотрудниц рынка. Она также пояснила, что из-за этого у женского и мужского туалетов стали скапливаться большие очереди. Но так многим, по словам сотрудницы, стало спокойнее. Руководству рынка корреспондент URA.RU направил запрос. Ответ ожидается. Вместе с тем, в торговых объектах города обновляются туалеты для посетителей. Так, в ТРЦ «Рио» отремонтировали туалет на первом этаже, на втором продолжаются ремонтные работы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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