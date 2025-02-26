На Центральном рынке в Кургане раньше времени закрывают туалет для инвалидов

На Центральном рынке в Кургане после 16:00 не попасть в туалет для инвалидов. Его стали закрывать раньше времени, при том, что сам рынок работает до 19:00. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали посетители и сотрудники рынка.
«Туалет для инвалидов большой, в отличие от обычного с маленькими кабинками, и его закрывают уже часам к четырем. Все потому, что молодежь повадилась заходить в него по два-три человека, после чего там валяются шприцы. Мы и сами не раз видели эти шприцы на полу, у батарей. Поэтому и было принято решение закрывать туалет пораньше», — поделилась одна из сотрудниц рынка.
Она также пояснила, что из-за этого у женского и мужского туалетов стали скапливаться большие очереди. Но так многим, по словам сотрудницы, стало спокойнее. Руководству рынка корреспондент URA.RU направил запрос. Ответ ожидается.
Вместе с тем, в торговых объектах города обновляются туалеты для посетителей. Так, в ТРЦ «Рио» отремонтировали туалет на первом этаже, на втором продолжаются ремонтные работы.
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