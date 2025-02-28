Intrud: в России ждут наплыв гастарбайтеров из Индии

В ближайшие годы гастарбайтеров с Ближнего Востока в России могут заменить работники из Индии. Об этом заявил управляющий директор и сооснователь компании Intrud Дмитрий Лапшинов.
«Главными поставщиками рабочей силы в Россию традиционно являлись Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Вьетнам, Индия <...> однако ситуация начинает меняться <...> В итоге у нас остается по факту только Индия, которая отправляет в другие страны порядка 13 миллионов человек ежегодно», — сообщил Дмитрий Лапшинов на саммите «Двжиение», его слова передает РИА Новости.
Такие изменения связаны с изменениями на рынке труда и уменьшением привлекательности России для традиционных экспортеров рабочей силы. Так, в Узбекистане растет экономика, в Киргизии происходит строительный бум и она сама нуждается в работниках, жители Таджикистана сталкиваются с проверками силовых структур, жители Вьетнама сталкиваются с проблемами долгой релокации.
Для индийских граждан, в свою очередь, работа за рубежом является привлекательной возможностью улучшить свое финансовое положение, подчеркнул Лапшинов. При этом процесс проверки и релокации индийских работников организован эффективно, что облегчает их включение в российский рынок труда.
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