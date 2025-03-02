Выявили образцово-показательный муниципалитет и сменили главу депобра: 6 главных новостей ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов оценил Ямальский район, как образцово-показательный. К такому результату привело сотрудничество региональной и местной власти с нефтегазовыми предприятиями, а также лидирующая позиция в округе по рождаемости. В то же время в региональном департаменте образования назначен новый руководитель. Им стала московская чиновница Зоя Чернышева. URA.RU собрало главные новости ЯНАО с 24 февраля по 2 марта.
Образцово-показательный район ЯНАО
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел встречу с главой Ямальского района Андреем Кугаевским. В ходе разговора он оценил муниципалитет как образцово-показательный. На это повлияли сотрудничество региональной и местной власти с нефтегазовыми предприятиями, обеспеченность населенных пунктов района социальными объектами, высокое качество жизни и самый большой показатель рождаемости в округе.
Сама встреча была направлена на обсуждение строительства жилья, модернизации коммунальной инфраструктуры и перспектив экономического развития. Так, например, сейчас идет строительство домов в Яр-Сале (на 75 квартир), Панаевске (48 квартир), Новом Порту (46 квартир) и Мысе Каменном (79 квартир).
Московская чиновница стала главой депобра Ямала
Директором департамента образования ЯНАО назначена Зоя Чернышева. Это случилось спустя четыре месяца поисков. Последний кандидат на должность главы депобра отказался от этого поста в пользу места в правительстве Еврейской АО.
Нового руководителя ведомства пригласили на работу в округ из Москвы. Ранее она возглавляла департамент образовательной деятельности в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт». К работе чиновница приступила 24 февраля.
В Губкинском разгорелся огромный пожар
В Губкинском вспыхнул двухэтажный аварийный многоквартирник по адресу 11-ый микрорайон, 38. На момент прибытия МЧС площадь пожара составляла 200 квадратных метров, однако к утру она увеличилась до 913 квадратных метров.
Из огня самостоятельно эвакуировались 20 человек. При эвакуации пострадала девушка 2002 года рождения. На месте работали 46 спасателей и 16 единиц техники. Для обогрева жильцов были привлечены два автобуса и развернуты пункты временного размещения.
Днем мэрия города провела заседание комиссии по ЧС. Глава Губкинского Андрей Бандурко сообщил, что в городе объявлен сбор гуманитарной помощи погорельцам. Он пообещал предпринять необходимые меры для ускоренного восстановления документов. Всего в сгоревшем доме проживала 21 семья — это более 70 человек, включая 23 ребенка.
Чиновники ЯНАО идут под суд и теряют посты
В ЯНАО в прошлом году уволили семь чиновников по причине утраты доверия. Причиной тому стали факты выявления коррупции прокуратурой округа.
Для еще более тщательной проверки, на Ямале создана антикоррупционная горячая линия «Сообщи о факте коррупции». На нее, на условиях абсолютной анонимности, неравнодушные северяне смогут сообщить о нарушениях в прокуратуру. Каждое обращение возьмут в работу.
В то же время в суде Лабытнанги возобновили процесс по делу бывшего судьи горсуда Салехарда Алишера Раенгулова и его брата Тимура, которые по версии следователей незаконно переделывали оружие для стрелкового клуба. Четырехмесячный перерыв в рассмотрении уголовного дела связан с проведением оружейной экспертизы.
В ЯНАО наблюдается стремительный рост цен
На Ямале с начала 2025 года значительно выросли цены на продукты. Лидером подорожания стала белокочанная капуста. С начала января ее стоимость увеличилась на 14,2% или на 9, 17 рубля. Питьевое молоко жирностью от 2,5 до 3,5% выросло в цене на 8,4%, или на 9,76 рубля. Ценник на картофель стал больше на 6,5%, или на 4,32 рубля. В десятке лидеров также сыры твердых сортов, пшеничный хлеб первого сорта, подсолнечное масло, куриные яйца, репчатый лук, яблоки и сливочное масло.
Помимо этого, ямальцев возмутила стоимость лекарств в местных аптеках. По данным окружного
Роспотребнадзора, за последнюю неделю в ЯНАО ОРВИ заболело 508 человек, а гриппом — 141. На фоне поднявшейся заболеваемости, в цене вырос даже мукалтин, который всегда был дешевым. Сейчас же он стоит больше 100 рублей.
Кроме продуктов и лекарств для жителей Ноябрьска подорожает еще и проезд в городских автобусах. С 1 апреля цена билета вырастет на пять рублей — это примерно +15%. Также подорожание коснется и автобусов, которые курсируют между отдаленными районами города. Мэрия Ноябрьска сообщила, что подъем цен необходим в связи с возросшей инфляцией, ведь стоимость проезда не изменялась два года.
В Тарко-Сале прошел День оленевода
День оленевода в Тарко-Сале начался с объявления розыгрыша от мэра Пуровского района Кирилла Трапезникова. Он пообещал подарить призы гостям праздника, которые правильно посчитают количество чумов, расположенных на площадке. В качестве подарков победителям подарят видеорегистратор, магнитную зарядную станцию и портативный аккумулятор.
Интрига конкурса держалась недолго — на сайте правительства раскрыли секрет — чумов оказалось 25. Там же сообщили, что на празднике было установлено сразу два рекорда Ямала — самый массовый старт забега оленей (одновременно в забеге участвовали более 120 упряжек) и самый большой объем угощений (более 1000 литров ухи, 1200 литров чая, а также знаменитый северный десерт).
Помимо этого, День оленевода запомнился ямальской свадьбой. Прямо на празднике молодые люди родом из рыбацких династий Ханымейской тундры провели торжественную церемонию бракосочетания. Свидетелями торжества стали все присутствующие.
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