03 марта 2025

На Ямале за неделю несколько сотен человек заразилось гриппом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С начала года на Ямале гриппом заболело 780 человек
С начала года на Ямале гриппом заболело 780 человек Фото:

В ЯНАО за девятую неделю 2025 года выявлен 281 новый случай заражения гриппом. Всего в округе с начала эпидсезона гриппом заболели более 780 жителей. Об этом сообщили в окружном Управлении Роспотребнадзора.

«За 9 неделю 2025 года округе выявлен 281 случай гриппа. С начала сезона в округе выявлено 780 случаев гриппа среди населения», — сообщается на сайте ведомства.

Выросло и число заболевших ОРВИ. В сравнении с прошлой неделей прибавилось 435 случаев заражения.

Двумя неделями ранее в ЯНАО было зарегистрировано 153 новых случая заражения гриппом. Пик заболеваемости, по сообщению Роспотребнадзора, придется на февраль.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО за девятую неделю 2025 года выявлен 281 новый случай заражения гриппом. Всего в округе с начала эпидсезона гриппом заболели более 780 жителей. Об этом сообщили в окружном Управлении Роспотребнадзора. «За 9 неделю 2025 года округе выявлен 281 случай гриппа. С начала сезона в округе выявлено 780 случаев гриппа среди населения», — сообщается на сайте ведомства. Выросло и число заболевших ОРВИ. В сравнении с прошлой неделей прибавилось 435 случаев заражения. Двумя неделями ранее в ЯНАО было зарегистрировано 153 новых случая заражения гриппом. Пик заболеваемости, по сообщению Роспотребнадзора, придется на февраль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...