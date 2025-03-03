На Ямале за неделю несколько сотен человек заразилось гриппом

В ЯНАО за девятую неделю 2025 года выявлен 281 новый случай заражения гриппом. Всего в округе с начала эпидсезона гриппом заболели более 780 жителей. Об этом сообщили в окружном Управлении Роспотребнадзора.
«За 9 неделю 2025 года округе выявлен 281 случай гриппа. С начала сезона в округе выявлено 780 случаев гриппа среди населения», — сообщается на сайте ведомства.
Выросло и число заболевших ОРВИ. В сравнении с прошлой неделей прибавилось 435 случаев заражения.
Двумя неделями ранее в ЯНАО было зарегистрировано 153 новых случая заражения гриппом. Пик заболеваемости, по сообщению Роспотребнадзора, придется на февраль.
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