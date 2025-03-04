Единороссы ЯНАО начнут праймериз без утвержденного списка участников

В ямальском отделении партии «Единая Россия» неизвестны кандидаты выборов. Окончательный список участников на предварительное голосование по отбору в заксобрание еще не сформирован. Как рассказали URA.RU в реготделении, информация об участниках появится только после старта праймериз. Они начнутся 5 марта и продлятся до 24 апреля.
«Пока никакой информации нет. Фамилии участников станут известны после 5 марта», — заявил руководитель регионального исполнительного комитета фракции «Единая Россия», — рассказали корреспонденту агентства в региональном исполкоме партии.
По итогам праймериз партия определится со списками кандидатов, которые будут выдвинуты на выборы в законодательное собрание Ямала.
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