Единороссы ЯНАО начнут праймериз без утвержденного списка участников

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Праймериз «Единой России» стартует 5 марта
Праймериз «Единой России» стартует 5 марта Фото:

В ямальском отделении партии «Единая Россия» неизвестны кандидаты выборов. Окончательный список участников на предварительное голосование по отбору в заксобрание еще не сформирован. Как рассказали URA.RU в реготделении, информация об участниках появится только после старта праймериз. Они начнутся 5 марта и продлятся до 24 апреля.

«Пока никакой информации нет. Фамилии участников станут известны после 5 марта», — заявил руководитель регионального исполнительного комитета фракции «Единая Россия», — рассказали корреспонденту агентства в региональном исполкоме партии.

По итогам праймериз партия определится со списками кандидатов, которые будут выдвинуты на выборы в законодательное собрание Ямала.

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В ямальском отделении партии «Единая Россия» неизвестны кандидаты выборов. Окончательный список участников на предварительное голосование по отбору в заксобрание еще не сформирован. Как рассказали URA.RU в реготделении, информация об участниках появится только после старта праймериз. Они начнутся 5 марта и продлятся до 24 апреля. «Пока никакой информации нет. Фамилии участников станут известны после 5 марта», — заявил руководитель регионального исполнительного комитета фракции «Единая Россия», — рассказали корреспонденту агентства в региональном исполкоме партии. По итогам праймериз партия определится со списками кандидатов, которые будут выдвинуты на выборы в законодательное собрание Ямала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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