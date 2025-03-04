Мошенник украл у пенсионерки из ЯНАО около миллиона рублей, обманщик представился силовиком

Жительница села Мужи (ЯНАО) перевела мошенникам 880 тысяч рублей. Звонивший представился сотрудником силовой структуры и запугал 62-летнюю пенсионерку, сообщает пресс-служба УМВД.
«Звонивший представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что она подозревается в оформлении кредита и передаче денежных средств в поддержку недружественных России государств. Злоумышленник убедил заявительницу обналичить накопления и перевести их на неизвестный номер банковской карты, который ей продиктовал, якобы для последующего отслеживания», — передает пресс-служба УМВД России по ЯНАО на официальном сайте. Общий ущерб составил 880 тысяч рублей.
Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию. По ее заявлению от 3 марта, возбуждено уголовное дело
Ранее, URA.RU сообщило, что мошенники придумали новую схему, чтобы обманывать школьников. Детям приходят СМС, где говорится о том учащимся нужно пройти медосмотр и ввести четырехзначный код ответным сообщением.
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