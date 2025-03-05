05 марта 2025

Курганские коммунальщики распиливают лед на Тоболе перед паводком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Водный союз» готовится к половодью
«Водный союз» готовится к половодью Фото:

В Кургане на реке Тобол началась распиловка льда. Работы проводят специалисты АО «Водный союз» в районе плотины 6 марта, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Продолжаем подготовку к весеннему паводку. Одно из существенных мероприятий — это распиловка льда, чтобы лед во время паводка не пошел сплошным массивом на гидросооружение, а раскололся на части. Такой метод борьбы со льдом хорошо себя зарекомендовал. Он эффективен и технически, и экологически. В этом году начали пилить немного раньше, так как зима была теплая и толщина льда меньше», — отметил генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников.

Работу в районе плотины планируют завершить сегодня. В распиловке участвуют шесть специалистов.

Начальник управления по делам ГО и ЧС города Кургана Александр Плеханов отметил, что распиловка льда минимизирует риск возникновения ЧС и способствует беспрепятственному пропуску паводковых вод. Также в рамках противопаводковых работ запланировано укрепление и наращивание дамбы.

Ранее URA.RU писало, что распиловка льда на реке Тобол проводится по плану. 7 марта работы будут организованы вблизи Кировского моста. Всего планируется распилить свыше 23 тысяч квадратов льда для обеспечения равномерного таяния и снижения нагрузки на реку в период активного снеготаяния. Толщина льда в этом году значительно меньше прошлогодних показателей — 37 сантиметров (в 2024 году было более 50 сантиметров). А количество снега поверх льда снизилось почти в два раза.

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В Кургане на реке Тобол началась распиловка льда. Работы проводят специалисты АО «Водный союз» в районе плотины 6 марта, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Продолжаем подготовку к весеннему паводку. Одно из существенных мероприятий — это распиловка льда, чтобы лед во время паводка не пошел сплошным массивом на гидросооружение, а раскололся на части. Такой метод борьбы со льдом хорошо себя зарекомендовал. Он эффективен и технически, и экологически. В этом году начали пилить немного раньше, так как зима была теплая и толщина льда меньше», — отметил генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников. Работу в районе плотины планируют завершить сегодня. В распиловке участвуют шесть специалистов. Начальник управления по делам ГО и ЧС города Кургана Александр Плеханов отметил, что распиловка льда минимизирует риск возникновения ЧС и способствует беспрепятственному пропуску паводковых вод. Также в рамках противопаводковых работ запланировано укрепление и наращивание дамбы. Ранее URA.RU писало, что распиловка льда на реке Тобол проводится по плану. 7 марта работы будут организованы вблизи Кировского моста. Всего планируется распилить свыше 23 тысяч квадратов льда для обеспечения равномерного таяния и снижения нагрузки на реку в период активного снеготаяния. Толщина льда в этом году значительно меньше прошлогодних показателей — 37 сантиметров (в 2024 году было более 50 сантиметров). А количество снега поверх льда снизилось почти в два раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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