В Кургане на реке Тобол началась распиловка льда. Работы проводят специалисты АО «Водный союз» в районе плотины 6 марта, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Продолжаем подготовку к весеннему паводку. Одно из существенных мероприятий — это распиловка льда, чтобы лед во время паводка не пошел сплошным массивом на гидросооружение, а раскололся на части. Такой метод борьбы со льдом хорошо себя зарекомендовал. Он эффективен и технически, и экологически. В этом году начали пилить немного раньше, так как зима была теплая и толщина льда меньше», — отметил генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников.
Работу в районе плотины планируют завершить сегодня. В распиловке участвуют шесть специалистов.
Начальник управления по делам ГО и ЧС города Кургана Александр Плеханов отметил, что распиловка льда минимизирует риск возникновения ЧС и способствует беспрепятственному пропуску паводковых вод. Также в рамках противопаводковых работ запланировано укрепление и наращивание дамбы.
Ранее URA.RU писало, что распиловка льда на реке Тобол проводится по плану. 7 марта работы будут организованы вблизи Кировского моста. Всего планируется распилить свыше 23 тысяч квадратов льда для обеспечения равномерного таяния и снижения нагрузки на реку в период активного снеготаяния. Толщина льда в этом году значительно меньше прошлогодних показателей — 37 сантиметров (в 2024 году было более 50 сантиметров). А количество снега поверх льда снизилось почти в два раза.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!