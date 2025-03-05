05 марта 2025

Жителей Ямала мучают кошмарные сны о работе

Superjob: почти 40% жителей Ямала видят кошмарные сны о работе
© Служба новостей «URA.RU»
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Кошмарные сны о работе чаще снятся женщинам
Кошмарные сны о работе чаще снятся женщинам Фото:

Почти 40% трудоустроенных жителей ЯНАО видят сны о работе. Подробнее о результатах опроса URA.RU рассказали специалисты сервиса Superjob.

«36% жителей ЯНАО даже во сне продолжают исполнять свои рабочие обязанности», — говорится в опросе сервиса. Кошмарные сны снятся ямальцам в дни авралов и загруженности по работе.

Сны о работе чаще видят женщины — 37%, мужчины чуть реже — 35%. Работающие жители округа возрастом до 35 лет продолжают «работать во сне» чаще, чем более старшие — 39% против 34% соответственно.

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Почти 40% трудоустроенных жителей ЯНАО видят сны о работе. Подробнее о результатах опроса URA.RU рассказали специалисты сервиса Superjob. «36% жителей ЯНАО даже во сне продолжают исполнять свои рабочие обязанности», — говорится в опросе сервиса. Кошмарные сны снятся ямальцам в дни авралов и загруженности по работе. Сны о работе чаще видят женщины — 37%, мужчины чуть реже — 35%. Работающие жители округа возрастом до 35 лет продолжают «работать во сне» чаще, чем более старшие — 39% против 34% соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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