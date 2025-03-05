Жителей Ямала мучают кошмарные сны о работе

Кошмарные сны о работе чаще снятся женщинам
Почти 40% трудоустроенных жителей ЯНАО видят сны о работе. Подробнее о результатах опроса URA.RU рассказали специалисты сервиса Superjob.
«36% жителей ЯНАО даже во сне продолжают исполнять свои рабочие обязанности», — говорится в опросе сервиса. Кошмарные сны снятся ямальцам в дни авралов и загруженности по работе.
Сны о работе чаще видят женщины — 37%, мужчины чуть реже — 35%. Работающие жители округа возрастом до 35 лет продолжают «работать во сне» чаще, чем более старшие — 39% против 34% соответственно.
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