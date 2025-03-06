В ЯНАО загорелось здание торгового центра. Фото

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Пожар вспыхнул на кухне
Пожар вспыхнул на кухне Фото:

В Надыме (ЯНАО) вечером 6 марта произошел пожар в помещении ТЦ «Династия». Как сообщили в окружном управлении МЧС, загорелось кафе «Суши-мастер».

«6 марта в 18 часов 45 минут поступило сообщение о возгорании в помещении кафе „Суши-мастер“ в ТЦ „Династия“ в Надыме», — сообщается в telegram-канале ведомства. Площадь пожара составила два квадратных метра, а здание ТЦ заволокло дымом.

Из здания эвакуировалось 118 человек. Огнем повреждено кухонное помещение, копотью покрыт торговый зал. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.

Пожар произошел в кухонном помещении кафе
Пожар произошел в кухонном помещении кафе
Фото:
Из здания эвакуировалось 118 человек
Из здания эвакуировалось 118 человек
Фото:

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В Надыме (ЯНАО) вечером 6 марта произошел пожар в помещении ТЦ «Династия». Как сообщили в окружном управлении МЧС, загорелось кафе «Суши-мастер». «6 марта в 18 часов 45 минут поступило сообщение о возгорании в помещении кафе „Суши-мастер“ в ТЦ „Династия“ в Надыме», — сообщается в telegram-канале ведомства. Площадь пожара составила два квадратных метра, а здание ТЦ заволокло дымом. Из здания эвакуировалось 118 человек. Огнем повреждено кухонное помещение, копотью покрыт торговый зал. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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