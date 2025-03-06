Пожар вспыхнул на кухне
В Надыме (ЯНАО) вечером 6 марта произошел пожар в помещении ТЦ «Династия». Как сообщили в окружном управлении МЧС, загорелось кафе «Суши-мастер».
«6 марта в 18 часов 45 минут поступило сообщение о возгорании в помещении кафе „Суши-мастер“ в ТЦ „Династия“ в Надыме», — сообщается в telegram-канале ведомства. Площадь пожара составила два квадратных метра, а здание ТЦ заволокло дымом.
Из здания эвакуировалось 118 человек. Огнем повреждено кухонное помещение, копотью покрыт торговый зал. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.
Пожар произошел в кухонном помещении кафе
Из здания эвакуировалось 118 человек
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!