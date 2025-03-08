В Курганском госпитале для ветеранов войн отремонтируют грязелечебницу

Ремонт грязелечебницы скоро начнется в Курганском областном госпитале для ветеранов войн. Об этом говорится в документации тендера.
«Капремонт зданий главного корпуса госпиталя, грязеводолечебницы, хозблока, архива и пожарной сигнализации. Начальная цена контракта 12 599 443 рубля», — указано в документации на сайте госзакупок.
Ранее сообщалось, что ремонт отделения терапии в госпитале с заменой всех коммуникаций планируется завершить в мае-июне 2025 года. После этого начнется капремонт четвертого этажа. Ремонт терапии госпиталь проведет за свой счет, в бюджете учреждения предусмотрено порядка 14,2 млн рублей.
Модернизацию охранно-пожарной системы и капремонт четвертого этажа здания — за счет инвестпрограммы области, на эти работы выделено более 27 млн рублей. Руководство просит пациентов с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.
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