Председатель Совета судей ЯНАО утратил часть полномочий

В суде ЯНАО с 10 марта к работе в должности заместителя председателя приступила Наталья Романова. Ранее этот пост занимал Святослав Калинкин, сообщили URA.RU источники в окружном суде.
«Наталья Романова будет выполнять должность, которую ранее шесть лет занимал Святослав Калинкин. В работе Романова показывает себя как ответственный и заинтересованный человек. Указом президента РФ Владимира Путина судья назначена на должность заместителя окружного суда», — рассказал собеседник агентства. Калинкин продолжит работу в окружном суде в должности судьи и останется председателем Совета судей ЯНАО.
Романова родилась и выросла в Нижневартовске (ХМАО). Там же начала судебную карьеру и проработала на различных постах более 20 лет. В 2023 году назначена на должность судьи в Ноябрьский городской суд.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Романовой на должность заместителя председателя окружного суда 21 февраля. Подробнее о биографии судьи — в материале URA.RU.
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