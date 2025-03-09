Тюменцы не могут вернуться домой из Дубая

Рейс приземлится в 00:10
Рейс авиакомпании «ЮТэйр» из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) в Тюмень задержали на 3,5 часа. Такая информация представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс UT-762 Дубай — Тюмень. Расчетное время прилета — 20:30. Статус — задержан», — указано на сайте тюменского аэропорта.
Как сообщили URA.RU в Рощино, задержка рейса связана с поздним вылетом рейса из Тюмени. Самолет приземлится в областной столице в 00:10.
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