09 марта 2025
08 марта 2025

Тюменцы не могут вернуться домой из Дубая

Рейс из Дубая в Тюмень задержали на 3,5 часа
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс приземлится в 00:10
Рейс приземлится в 00:10 Фото:

Рейс авиакомпании «ЮТэйр» из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) в Тюмень задержали на 3,5 часа. Такая информация представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс UT-762 Дубай — Тюмень. Расчетное время прилета — 20:30. Статус — задержан», — указано на сайте тюменского аэропорта.

Как сообщили URA.RU в Рощино, задержка рейса связана с поздним вылетом рейса из Тюмени. Самолет приземлится в областной столице в 00:10.

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Рейс авиакомпании «ЮТэйр» из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) в Тюмень задержали на 3,5 часа. Такая информация представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс UT-762 Дубай — Тюмень. Расчетное время прилета — 20:30. Статус — задержан», — указано на сайте тюменского аэропорта. Как сообщили URA.RU в Рощино, задержка рейса связана с поздним вылетом рейса из Тюмени. Самолет приземлится в областной столице в 00:10.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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