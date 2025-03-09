09 марта 2025

В Тюменской области откроют новый завод по производству готовой еды

© Служба новостей «URA.RU»
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Цех будет работать круглосуточно
Цех будет работать круглосуточно Фото:

В Тобольском районе Тюменской области откроют новый завод по производству готовой еды в индивидуальной упаковке. Также здесь будут выпекать хлеб и другие изделия. Об этом сообщил глава района Леонид Митрюшкин.

«В Прииртышском создадим 150 рабочих мест. В поселке инвестор скоро откроет производство готовых блюд в индивидуальной упаковке и будет печь хлебобулочные изделия. В здании общей площадью 2300 квадратных метров расположится пять цехов», — написал Митрюшкин в своем telegram-канале.

По словам главы района, оборудование в здании позволит отказаться от использования консервантов при изготовлении еды. При этом срок годности продукции сможет достигать 30 суток. Цех будет работать круглосуточно.

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В Тобольском районе Тюменской области откроют новый завод по производству готовой еды в индивидуальной упаковке. Также здесь будут выпекать хлеб и другие изделия. Об этом сообщил глава района Леонид Митрюшкин. «В Прииртышском создадим 150 рабочих мест. В поселке инвестор скоро откроет производство готовых блюд в индивидуальной упаковке и будет печь хлебобулочные изделия. В здании общей площадью 2300 квадратных метров расположится пять цехов», — написал Митрюшкин в своем telegram-канале. По словам главы района, оборудование в здании позволит отказаться от использования консервантов при изготовлении еды. При этом срок годности продукции сможет достигать 30 суток. Цех будет работать круглосуточно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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