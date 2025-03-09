В Тюменской области откроют новый завод по производству готовой еды

В Тобольском районе Тюменской области откроют новый завод по производству готовой еды в индивидуальной упаковке. Также здесь будут выпекать хлеб и другие изделия. Об этом сообщил глава района Леонид Митрюшкин.
«В Прииртышском создадим 150 рабочих мест. В поселке инвестор скоро откроет производство готовых блюд в индивидуальной упаковке и будет печь хлебобулочные изделия. В здании общей площадью 2300 квадратных метров расположится пять цехов», — написал Митрюшкин в своем telegram-канале.
По словам главы района, оборудование в здании позволит отказаться от использования консервантов при изготовлении еды. При этом срок годности продукции сможет достигать 30 суток. Цех будет работать круглосуточно.
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