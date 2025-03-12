Курганцы расхватали «змеиный фрукт»: URA.RU проверило магазины

В курганских магазинах не осталось нового экзотического фрукта — салака. Горожане быстро разобрали диковинный товар. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, проверивший наличие фрукта в сети магазинов, где заметили ранее.
«Фрукт привезли впервые в Курган и сразу разобрали», — передал корреспондент. Салак продавали по весу. Цена за килограмм, по словам продавцов, составляла 1000 рублей. Вкус у плода сладковатый, ореховый.
В ямальских магазинах цена на салак оказалась выше. В Ноябрьске килограмм фрукта продавали за 1800 рублей.
Также журналист проверил прилавки других сетей. В магазинах «Метрополис» из экзотических фруктов встретились только манго, маракуйя, питайя, киви, кокос и авокадо. В «Монетке» не было и таких, а в «Пятерочке» нашлись питайя, авокадо, киви и манго. В гипермаркете «Лента» предложили разные авокадо, киви, ананас и манго.
Экзотический фрукт салак привезла сеть магазинов «Магнит». Салак произрастает в Юго-Восточной Азии и имеет овальную или грушевидную форму со вкусом, напоминающим ананас и банан. Он богат витаминами C и A, клетчаткой и антиоксидантами, но может вызвать проблемы с пищеварением из-за высокого содержания клетчатки.
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