10 марта 2025

В ямальских магазинах появился «змеиный фрукт». Фото

В Ноябрьске начали продавать экзотический фрукт из Юго-Восточной Азии
© Служба новостей «URA.RU»
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Экзотический фрукт продают в Ноябрьске
Экзотический фрукт продают в Ноябрьске Фото:

На прилавках продуктовых магазинов Ноябрьска (ЯНАО) появился «змеиный фрукт» — так называют экзотический фрукт салак из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Жители Ноябрьска обнаружили на прилавках „Магнита“ диковинный фрукт салак из Юго-Восточной Азии. „Змеиным фруктом“ салак называют из-за чешуйчатой коричневой кожуры, покрывающей плод и напоминающей кожу змеи», — сообщили в telegram-канале «Ямал. Округ белых ночей».

Салак — это пальмовый плод. По вкусу он напоминает фрукт личи с аскорбиновой кислотой. Стоимость 100 граммов таких фруктов — около 180 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме (ЯНАО) стоимость продуктов ниже всего. Здесь самое дешевое мясо, молочная продукция, овощи и фрукты, однако самое дорогое детское питание.

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На прилавках продуктовых магазинов Ноябрьска (ЯНАО) появился «змеиный фрукт» — так называют экзотический фрукт салак из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщили в социальных сетях. «Жители Ноябрьска обнаружили на прилавках „Магнита“ диковинный фрукт салак из Юго-Восточной Азии. „Змеиным фруктом“ салак называют из-за чешуйчатой коричневой кожуры, покрывающей плод и напоминающей кожу змеи», — сообщили в telegram-канале «Ямал. Округ белых ночей». Салак — это пальмовый плод. По вкусу он напоминает фрукт личи с аскорбиновой кислотой. Стоимость 100 граммов таких фруктов — около 180 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме (ЯНАО) стоимость продуктов ниже всего. Здесь самое дешевое мясо, молочная продукция, овощи и фрукты, однако самое дорогое детское питание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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