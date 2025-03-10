На прилавках продуктовых магазинов Ноябрьска (ЯНАО) появился «змеиный фрукт» — так называют экзотический фрукт салак из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщили в социальных сетях.
«Жители Ноябрьска обнаружили на прилавках „Магнита“ диковинный фрукт салак из Юго-Восточной Азии. „Змеиным фруктом“ салак называют из-за чешуйчатой коричневой кожуры, покрывающей плод и напоминающей кожу змеи», — сообщили в telegram-канале «Ямал. Округ белых ночей».
Салак — это пальмовый плод. По вкусу он напоминает фрукт личи с аскорбиновой кислотой. Стоимость 100 граммов таких фруктов — около 180 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме (ЯНАО) стоимость продуктов ниже всего. Здесь самое дешевое мясо, молочная продукция, овощи и фрукты, однако самое дорогое детское питание.
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