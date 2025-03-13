Одну из иномарок в результате аварии отбросило на столб
В Тюмени на улице Первомайской из-за ДТП на прохожую рухнул столб. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, одну из иномарок в результате аварии отбросило на столб.
«Предварительно, на улице Первомайской, 48 автомобиль Kia наехал на стоящий Haval. От удара одну из машин отбросило на столб. Столб упал на женщину», — сообщили агентству в пресс-службе.
Пострадавшую прохожую госпитализировали. Комментарий о состоянии здоровья женщины ожидается.
Инцидент произошел в центре города.
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