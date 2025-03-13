В центре Тюмени из-за ДТП на женщину рухнул столб. Фото

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Одну из иномарок в результате аварии отбросило на столб
Одну из иномарок в результате аварии отбросило на столб Фото:

В Тюмени на улице Первомайской из-за ДТП на прохожую рухнул столб. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, одну из иномарок в результате аварии отбросило на столб.

«Предварительно, на улице Первомайской, 48 автомобиль Kia наехал на стоящий Haval. От удара одну из машин отбросило на столб. Столб упал на женщину», — сообщили агентству в пресс-службе.

Пострадавшую прохожую госпитализировали. Комментарий о состоянии здоровья женщины ожидается.

Инцидент произошел в центре города.
Инцидент произошел в центре города.
Фото:

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В Тюмени на улице Первомайской из-за ДТП на прохожую рухнул столб. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, одну из иномарок в результате аварии отбросило на столб. «Предварительно, на улице Первомайской, 48 автомобиль Kia наехал на стоящий Haval. От удара одну из машин отбросило на столб. Столб упал на женщину», — сообщили агентству в пресс-службе. Пострадавшую прохожую госпитализировали. Комментарий о состоянии здоровья женщины ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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