16 марта 2025
15 марта 2025

Шум в домах, обман в магазинах, вонь: Роспотребнадзор раскрыл, на что чаще всего жаловались курганцы

Курганцы жалуются на условия проживания в своих домах и качество ЖКУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Жалобы на условия проживания - одни из самых частых
Жалобы на условия проживания - одни из самых частых Фото:

Ужасные условия проживания, запахи от различных выбросов и обман покупателей — с такими жалобами чаще всего обращались курганцы в первые месяцы 2025 года в Роспотребнадзор. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Из 276 рассмотренных обращений на условия проживания в жилых помещениях, в том числе с жалобами на шум, поступило 43 обращения. 51 касалось защиты прав потребителей в розничной торговле. На загрязнения и выбросы пришлось 22 жалобы», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Актуальной проблемой остается качество коммунальных услуг. На эту сферу пришлось 31 обращение. А вот на медицинские услуги с начала года от курганцев поступило всего четыре жалобы.

В Курганской области ранее были выявлены серьезные нарушения в продаже продуктов питания, включая обнаружение фальсифицированного сливочного масла. Оно не соответствовало требованиям безопасности и по указанию надзорных органов было отправлено на уничтожение.

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Ужасные условия проживания, запахи от различных выбросов и обман покупателей — с такими жалобами чаще всего обращались курганцы в первые месяцы 2025 года в Роспотребнадзор. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Из 276 рассмотренных обращений на условия проживания в жилых помещениях, в том числе с жалобами на шум, поступило 43 обращения. 51 касалось защиты прав потребителей в розничной торговле. На загрязнения и выбросы пришлось 22 жалобы», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Актуальной проблемой остается качество коммунальных услуг. На эту сферу пришлось 31 обращение. А вот на медицинские услуги с начала года от курганцев поступило всего четыре жалобы. В Курганской области ранее были выявлены серьезные нарушения в продаже продуктов питания, включая обнаружение фальсифицированного сливочного масла. Оно не соответствовало требованиям безопасности и по указанию надзорных органов было отправлено на уничтожение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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