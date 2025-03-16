Шум в домах, обман в магазинах, вонь: Роспотребнадзор раскрыл, на что чаще всего жаловались курганцы

Ужасные условия проживания, запахи от различных выбросов и обман покупателей — с такими жалобами чаще всего обращались курганцы в первые месяцы 2025 года в Роспотребнадзор. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Из 276 рассмотренных обращений на условия проживания в жилых помещениях, в том числе с жалобами на шум, поступило 43 обращения. 51 касалось защиты прав потребителей в розничной торговле. На загрязнения и выбросы пришлось 22 жалобы», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Актуальной проблемой остается качество коммунальных услуг. На эту сферу пришлось 31 обращение. А вот на медицинские услуги с начала года от курганцев поступило всего четыре жалобы.
В Курганской области ранее были выявлены серьезные нарушения в продаже продуктов питания, включая обнаружение фальсифицированного сливочного масла. Оно не соответствовало требованиям безопасности и по указанию надзорных органов было отправлено на уничтожение.
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