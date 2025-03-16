В Тобольске вечером 16 марта неустановленный водитель сбил 55-летнего пешехода и уехал с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
«На 2-м километре Уватского тракта в Тобольске совершен наезд на пешехода вне пешеходного перехода. Неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве уехал с места ДТП», — передает ведомство.
Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение. Мужчина находился в критическом состоянии. На данный момент его личность устанавливается.
Очевидцев происшествия сотрудники правоохранительных органов просят обратиться в Отдел Госавтоинспекции Тобольска. Также информацией можно поделиться по номеру телефона: 25-54-66.
Ранее в Тюменской области двое людей на мотоцикле столкнулись с автомобилем. Один из них погиб на месте, второй — в тяжелом состоянии находится в реанимации.
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