16 марта 2025
15 марта 2025

В Тобольске водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ведомства устанавливают личность водителя
Сотрудники ведомства устанавливают личность водителя Фото:

В Тобольске вечером 16 марта неустановленный водитель сбил 55-летнего пешехода и уехал с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

«На 2-м километре Уватского тракта в Тобольске совершен наезд на пешехода вне пешеходного перехода. Неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве уехал с места ДТП», — передает ведомство.

Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение. Мужчина находился в критическом состоянии. На данный момент его личность устанавливается.

Очевидцев происшествия сотрудники правоохранительных органов просят обратиться в Отдел Госавтоинспекции Тобольска. Также информацией можно поделиться по номеру телефона: 25-54-66.

Ранее в Тюменской области двое людей на мотоцикле столкнулись с автомобилем. Один из них погиб на месте, второй — в тяжелом состоянии находится в реанимации.

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В Тобольске вечером 16 марта неустановленный водитель сбил 55-летнего пешехода и уехал с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города. «На 2-м километре Уватского тракта в Тобольске совершен наезд на пешехода вне пешеходного перехода. Неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве уехал с места ДТП», — передает ведомство. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение. Мужчина находился в критическом состоянии. На данный момент его личность устанавливается. Очевидцев происшествия сотрудники правоохранительных органов просят обратиться в Отдел Госавтоинспекции Тобольска. Также информацией можно поделиться по номеру телефона: 25-54-66. Ранее в Тюменской области двое людей на мотоцикле столкнулись с автомобилем. Один из них погиб на месте, второй — в тяжелом состоянии находится в реанимации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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