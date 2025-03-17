В ЯНАО повысят стоимость билета на автобусы

Жителям Надымского района придется больше платить за проезд. При этом оплата наличными будет выходить дороже, чем картой. Тарифы изменятся уже с 1 апреля. Это связано с введением единого регионального уровня тарифов во всех населенных пунктах ЯНАО.
«Изменение льготных тарифов <…> обусловлено введением единого регионального уровня тарифов во всех муниципальных образования… За проезд одного пассажира — 35 рублей (при безналичном расчете), 40 рублей (при наличном расчете). За провоз одного места багажа — 35 рублей (при безналичном расчете), 40 рублей (при наличном расчете)…Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля», — написано в приказе департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса.
Помимо этого подорожает автобусный рейс Надым — Пангоды. С 1 апреля его стоимость составит 500 рублей при безналичном расчете и 600 рублей — при наличном. Также изменится цена на маршрут Надым — Правохеттинский (250 рублей по карте, 300 — наличкой) и месячный проездной (для школьников и студентов — 1,2 тысячи рублей, для остальных — 2,4 тысячи).
Недавно URA.RU писало, что стоимость проезда в автобусах Яр-Сале и Мыса Каменного также вырастет. Она будет приравнена к единому региональному уровню тарифов, однако рост цены произойдет только 1 июля.
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