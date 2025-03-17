17 марта 2025

В ЯНАО повысят стоимость билета на автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
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В Надымском районе с 1 апреля возрастет стоимость проезда
В Надымском районе с 1 апреля возрастет стоимость проезда Фото:

Жителям Надымского района придется больше платить за проезд. При этом оплата наличными будет выходить дороже, чем картой. Тарифы изменятся уже с 1 апреля. Это связано с введением единого регионального уровня тарифов во всех населенных пунктах ЯНАО.

«Изменение льготных тарифов <…> обусловлено введением единого регионального уровня тарифов во всех муниципальных образования… За проезд одного пассажира — 35 рублей (при безналичном расчете), 40 рублей (при наличном расчете). За провоз одного места багажа — 35 рублей (при безналичном расчете), 40 рублей (при наличном расчете)…Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля», — написано в приказе департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

Помимо этого подорожает автобусный рейс Надым — Пангоды. С 1 апреля его стоимость составит 500 рублей при безналичном расчете и 600 рублей — при наличном. Также изменится цена на маршрут Надым — Правохеттинский (250 рублей по карте, 300 — наличкой) и месячный проездной (для школьников и студентов — 1,2 тысячи рублей, для остальных — 2,4 тысячи).

Недавно URA.RU писало, что стоимость проезда в автобусах Яр-Сале и Мыса Каменного также вырастет. Она будет приравнена к единому региональному уровню тарифов, однако рост цены произойдет только 1 июля.

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Жителям Надымского района придется больше платить за проезд. При этом оплата наличными будет выходить дороже, чем картой. Тарифы изменятся уже с 1 апреля. Это связано с введением единого регионального уровня тарифов во всех населенных пунктах ЯНАО. «Изменение льготных тарифов <…> обусловлено введением единого регионального уровня тарифов во всех муниципальных образования… За проезд одного пассажира — 35 рублей (при безналичном расчете), 40 рублей (при наличном расчете). За провоз одного места багажа — 35 рублей (при безналичном расчете), 40 рублей (при наличном расчете)…Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля», — написано в приказе департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса. Помимо этого подорожает автобусный рейс Надым — Пангоды. С 1 апреля его стоимость составит 500 рублей при безналичном расчете и 600 рублей — при наличном. Также изменится цена на маршрут Надым — Правохеттинский (250 рублей по карте, 300 — наличкой) и месячный проездной (для школьников и студентов — 1,2 тысячи рублей, для остальных — 2,4 тысячи). Недавно URA.RU писало, что стоимость проезда в автобусах Яр-Сале и Мыса Каменного также вырастет. Она будет приравнена к единому региональному уровню тарифов, однако рост цены произойдет только 1 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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