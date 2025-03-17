Курганец получит более 400 тысяч рублей из-за незаконного постановления пристава

Житель Курганской области получит более 400 тысяч рублей по иску к службе судебных приставов. Мужчина добился выплаты компенсации из-за постановления пристава, по которому он был лишен права получить деньги с должника. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.
«Курганец пытался получить долг. Исполнительное производство приставом было закрыто, взыскатель получил извещение о невозможности взыскания. Мужчина по суду добился отмены решения и потребовал возмещения убытков», — рассказали источники. Суд обязал приставов выплатить курганцу более 414 тысяч рублей.
Информация подтвердилась судебными материалами. История с прекращением исполнительного производства по долгу произошла еще в 2016 году. Мужчина через несколько лет подал иск к службе приставов. В нем он указывал, что из-за постановления пристава должник сохранил имущество, которое можно было взыскать.
В ходе рассмотрения иска выяснилось, что должница впоследствии устроилась на работу, где проработала около трех лет. Часть ее зарплаты можно было взыскать. Но из-за прекращения производства этого не случилось. Мужчина потребовал от приставов компенсацию за недополученные средства.
Приставы возобновили производство. Но до настоящего времени долг не выплачен, указывалось в судебном решении.
Суд встал на сторону мужчины. Он сделал вывод о наличии у истца права требовать возмещения убытков. Размер был сделан на основании расчета представителя ФССП России. Размер составил 414 375 руб. 25 коп.
Редакция обратилась за комментариями в управление ФССП региона. В ведомстве не стали комментировать ситуацию.
Проблемы с взысканием долгов в Курганской области не редкость. Ранее уже были случаи, когда должники избегали встречи с приставами, используя различные уловки, например, прячась в шкафу, чтобы избежать наказания. Это подчеркивает общую сложность работы судебных приставов в регионе, связанную с необходимостью обеспечивать исполнение судебных решений.
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