17 марта 2025

Курганец получит более 400 тысяч рублей из-за незаконного постановления пристава

© Служба новостей «URA.RU»
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Приставы выплатят курганцу сотни тысяч компенсации
Приставы выплатят курганцу сотни тысяч компенсации Фото:

Житель Курганской области получит более 400 тысяч рублей по иску к службе судебных приставов. Мужчина добился выплаты компенсации из-за постановления пристава, по которому он был лишен права получить деньги с должника. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.

«Курганец пытался получить долг. Исполнительное производство приставом было закрыто, взыскатель получил извещение о невозможности взыскания. Мужчина по суду добился отмены решения и потребовал возмещения убытков», — рассказали источники. Суд обязал приставов выплатить курганцу более 414 тысяч рублей.

Информация подтвердилась судебными материалами. История с прекращением исполнительного производства по долгу произошла еще в 2016 году. Мужчина через несколько лет подал иск к службе приставов. В нем он указывал, что из-за постановления пристава должник сохранил имущество, которое можно было взыскать.

В ходе рассмотрения иска выяснилось, что должница впоследствии устроилась на работу, где проработала около трех лет. Часть ее зарплаты можно было взыскать. Но из-за прекращения производства этого не случилось. Мужчина потребовал от приставов компенсацию за недополученные средства.

Приставы возобновили производство. Но до настоящего времени долг не выплачен, указывалось в судебном решении.

Суд встал на сторону мужчины. Он сделал вывод о наличии у истца права требовать возмещения убытков. Размер был сделан на основании расчета представителя ФССП России. Размер составил 414 375 руб. 25 коп.

Редакция обратилась за комментариями в управление ФССП региона. В ведомстве не стали комментировать ситуацию. 

Проблемы с взысканием долгов в Курганской области не редкость. Ранее уже были случаи, когда должники избегали встречи с приставами, используя различные уловки, например, прячась в шкафу, чтобы избежать наказания. Это подчеркивает общую сложность работы судебных приставов в регионе, связанную с необходимостью обеспечивать исполнение судебных решений.

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Житель Курганской области получит более 400 тысяч рублей по иску к службе судебных приставов. Мужчина добился выплаты компенсации из-за постановления пристава, по которому он был лишен права получить деньги с должника. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков. «Курганец пытался получить долг. Исполнительное производство приставом было закрыто, взыскатель получил извещение о невозможности взыскания. Мужчина по суду добился отмены решения и потребовал возмещения убытков», — рассказали источники. Суд обязал приставов выплатить курганцу более 414 тысяч рублей. Информация подтвердилась судебными материалами. История с прекращением исполнительного производства по долгу произошла еще в 2016 году. Мужчина через несколько лет подал иск к службе приставов. В нем он указывал, что из-за постановления пристава должник сохранил имущество, которое можно было взыскать. В ходе рассмотрения иска выяснилось, что должница впоследствии устроилась на работу, где проработала около трех лет. Часть ее зарплаты можно было взыскать. Но из-за прекращения производства этого не случилось. Мужчина потребовал от приставов компенсацию за недополученные средства. Приставы возобновили производство. Но до настоящего времени долг не выплачен, указывалось в судебном решении. Суд встал на сторону мужчины. Он сделал вывод о наличии у истца права требовать возмещения убытков. Размер был сделан на основании расчета представителя ФССП России. Размер составил 414 375 руб. 25 коп. Редакция обратилась за комментариями в управление ФССП региона. В ведомстве не стали комментировать ситуацию.  Проблемы с взысканием долгов в Курганской области не редкость. Ранее уже были случаи, когда должники избегали встречи с приставами, используя различные уловки, например, прячась в шкафу, чтобы избежать наказания. Это подчеркивает общую сложность работы судебных приставов в регионе, связанную с необходимостью обеспечивать исполнение судебных решений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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