На Ямале названа причина ДТП с вахтовым автобусом

Вахтовый автобус в ЯНАО перевернулся на трассе из-за ветра
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП пострадавших нет
В результате ДТП пострадавших нет Фото:

Вахтовый автобус, ехавший по трассе в Ямбург (ЯНАО), перевернулся в кювет из-за ветра. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружного УМВД.

«В результате сильного порыва ветра автобус, передвигавшийся по дороге не общего пользования, не доезжая 1,5 км до поселка Ямбург, съехал с дороги, в результате чего опрокинулся», — сообщили в ведомстве. ДТП произошло 16 марта.

Уточняется, что в ГИБДД по данному происшествию заявлений не поступало. Пострадавших нет.

Об аварии ранее в соцсети сообщили очевидцы. Точная дата ДТП не уточнялась.

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Вахтовый автобус, ехавший по трассе в Ямбург (ЯНАО), перевернулся в кювет из-за ветра. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «В результате сильного порыва ветра автобус, передвигавшийся по дороге не общего пользования, не доезжая 1,5 км до поселка Ямбург, съехал с дороги, в результате чего опрокинулся», — сообщили в ведомстве. ДТП произошло 16 марта. Уточняется, что в ГИБДД по данному происшествию заявлений не поступало. Пострадавших нет. Об аварии ранее в соцсети сообщили очевидцы. Точная дата ДТП не уточнялась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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