На Ямале названа причина ДТП с вахтовым автобусом

В результате ДТП пострадавших нет
Вахтовый автобус, ехавший по трассе в Ямбург (ЯНАО), перевернулся в кювет из-за ветра. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружного УМВД.
«В результате сильного порыва ветра автобус, передвигавшийся по дороге не общего пользования, не доезжая 1,5 км до поселка Ямбург, съехал с дороги, в результате чего опрокинулся», — сообщили в ведомстве. ДТП произошло 16 марта.
Уточняется, что в ГИБДД по данному происшествию заявлений не поступало. Пострадавших нет.
Об аварии ранее в соцсети сообщили очевидцы. Точная дата ДТП не уточнялась.
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