В Шадринске расторгают контракт с подрядчиком, который ремонтировал коллектор

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Власти Шадринска расторгают контракт с подрядчиком
Власти Шадринска расторгают контракт с подрядчиком Фото:

Глава Шадринска Антон Мокан решил расторгнуть контракт на капитальный ремонт городского коллектора из-за низких темпов выполнения работы подрядчиком. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале. 

«Темпы работ у исполнителя низкие, терпение и у жителей, и у нас закончилось. Уже направили все необходимые документы», — пишет Мокан в посте.

В ближайшее время планируется внести исполнителя в реестр недобросовестных подрядчиков. Он также добавил, что в этом месяце будет объявлен новый аукцион для выбора другой организации для выполнения работ. По словам Мокана, нынешний подрядчик не справился с обязательствами, что вызвало необходимость его замены для завершения важных для города работ.

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Глава Шадринска Антон Мокан решил расторгнуть контракт на капитальный ремонт городского коллектора из-за низких темпов выполнения работы подрядчиком. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале.  «Темпы работ у исполнителя низкие, терпение и у жителей, и у нас закончилось. Уже направили все необходимые документы», — пишет Мокан в посте. В ближайшее время планируется внести исполнителя в реестр недобросовестных подрядчиков. Он также добавил, что в этом месяце будет объявлен новый аукцион для выбора другой организации для выполнения работ. По словам Мокана, нынешний подрядчик не справился с обязательствами, что вызвало необходимость его замены для завершения важных для города работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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