Как прожить в Санкт-Петербурге на зарплату Кургана: реалии и лайфхаки

Житель Кургана Андрей (имя изменено) решился провести эксперимент. Работая на удаленке, он запланировал несколько месяцев прожить в Санкт-Петерберге на курганскую зарплату. С URA.RU он поделился рассчетами и лайфхаками по экономии на жизни в Северной столице.
«Зарплата в Кургане достигает 54 тысяч рублей. Цены на жилье, продукты и услуги в Северной столице выше, чем в провинциальном городе, однако при грамотном распределении бюджета и знании местных особенностей можно не только выживать, но и находить возможности для комфортной жизни», — считает Андрей.
Аренда жилья — самая весомая статья расходов. В центре Петербурга однокомнатная квартира стоит от 35 тысяч рублей в месяц, но для экономии можно рассмотреть более доступные варианты. Например, комната в коммуналке обойдется в 15–25 тысяч рублей, а съем квартиры на окраинах — в Купчино, Девяткино, Рыбацком или Шушарах — потребует 25–30 тысяч рублей. Если готовы к компромиссам, можно выбрать апартаменты с подселением или общежитие, где цены стартуют от 10 тысяч рублей.
Питание в Петербурге обходится дороже, чем в Кургане: разница составляет 20–30%. Например, буханка хлеба стоит 50–80 рублей, литр молока — 80–100 рублей, килограмм курицы — 250–350 рублей, десяток яиц — 100–150 рублей, картофель — 40–60 рублей за килограмм. Чтобы уложиться в бюджет, стоит закупаться в сетевых магазинах («Пятерочка», «Дикси», «Магнит») по акциям, покупать оптом на рынках вроде «Фудсити» и готовить дома, избегая доставки и кафе. На еду при умеренном подходе можно тратить 12–15 тысяч рублей в месяц, включая базовые продукты и сезонные овощи.
Транспортные расходы зависят от удаленности работы. Поездка в метро стоит 81 рубль, а месячный проездной — 3 105 рублей. Для автобусов и трамваев разовый билет обойдется в 75 рублей, а единый проездной на все виды транспорта — в 4 215 рублей. Если жилье и работа находятся в одном районе, выгоднее ходить пешком или использовать велосипед. В теплое время года можно арендовать городской самокат за 5–10 рублей в минуту, но это скорее разовая опция.
Коммунальные платежи за однокомнатную квартиру составляют 5–8 тысяч рублей в месяц, включая отопление зимой. Интернет и мобильная связь добавят к этому еще около 1 000–1 500 рублей. Эти расходы сложно сократить, но можно оптимизировать: например, установить счетчики на воду или выбрать тарифы связи без лишних услуг.
Развлечения в Петербурге доступны даже при скромном бюджете. Утренние сеансы в кино стоят от 200 рублей, а льготные билеты в театры (для студентов, пенсионеров или на определённые постановки) — от 500 рублей. Многие музеи, включая Эрмитаж, открыты бесплатно в третье воскресенье месяца. Летом можно наслаждаться парками, набережными и бесплатными фестивалями. Если выделить на культуру и отдых 3–4 тысячи рублей в месяц, получится посещать 2–3 мероприятия без ущерба для кошелька.
Примерный месячный бюджет при зарплате в 54 тысячи рублей:
Аренда комнаты — 20 000 рублей.
Питание — 15 000 рублей.
Транспорт — 3 700 рублей.
Коммуналка — 6 000 рублей.
Развлечения — 4 000 рублей.
Прочее (связь, бытовая химия, непредвиденные расходы) — 5 000 рублей.
Итого: 53 700 рублей.
Как видно, при зарплате в 54 тысячи рублей можно покрыть основные нужды и даже позволить себе небольшие радости. «Однако важно иметь „подушку безопасности“ на случай повышения цен, поломок или болезней. Чтобы не уходить в минус, стоит откладывать хотя бы 5–10% дохода», — говорит житель Кургана. Если хочется улучшить жилищные условия (например, снять отдельную квартиру за 30 тысяч), потребуется либо увеличить доход, либо сократить другие статьи расходов: реже питаться вне дома, отказаться от такси, покупать одежду на распродажах.
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