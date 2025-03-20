Сотрудница курганского завода попалась на крупном вымогательстве и осталась ни с чем

Суд в Кургане признал бывшую сотрудницу компании «Корвет» виновной в вымогательстве за коммерческие услуги. Она была осуждена по статье за вымогательство в крупном размере, как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области.
«Бывшая сотрудница курганского промышленного предприятия „Корвет“ осуждена за вымогательство коммерческого подкупа в крупном размере», — указано в telegram-канале «Правосудие в Зауралье. Объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области». Согласно данным следствия, женщина, занимавшая руководящую должность в отделе, отвечающем за охрану здоровья, труда, промышленной безопасности и экологии, выдвинула требование к одному из контрагентов о перечислении денежных средств для подписания контрактов по обеспечению пожарной безопасности. С марта 2022 года по декабрь 2023 года она получила от контрагента 180 тысяч рублей в виде подкупа за коммерческие услуги.
В результате судебного рассмотрения дела, суд приговорил обвиняемую к штрафу в размере 1,3 миллиона рублей и лишил ее права на занятие должностей, связанных с управленческой и административной деятельностью на период двух лет. Кроме того, суд постановил конфисковать в пользу государства все денежные средства, полученные ей в качестве коммерческого подкупа.
Ранее сообщалось, что сотрудница завода «Корвет» признана виновной в коммерческом подкупе и приговорена к штрафу в размере 1,5 миллиона рублей, а также лишена права занимать должности на два года. По данным прокуратуры Курганской области, она работала руководителем отдела с декабря 2022 года по июнь 2024 года и получила 300 тысяч рублей от юридических лиц за гарантированный выбор их в качестве контрагентов для услуг по утилизации производственных отходов. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России, а осужденная в суде не признала себя виновной
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