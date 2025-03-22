Продюсер, нотариус и многодетная мама: на ком женаты тюменские топ-чиновники

Закрытые странички в соцсетях, люксовые образы для светских мероприятий и собственная карьера. Жены тюменских чиновников живут по-разному. Иногда их можно заметить рядом с высокопоставленными супругами на крупных мероприятиях, однако большинство предпочитает не выносить личную жизнь на публику. URA.RU рассказывает о первых леди Тюменской области.
Ольга Моор — редкий гость важных ивентов
О супруге губернатора Тюменской области Александра Моора известно немного. Ольга и Александр Моор знакомы с 11 лет, они были одноклассниками в тюменской гимназии №49. Губернатор признавался, что надеется прожить со своей супругой до глубокой старости. У пары четверо детей. Недавно характер отношений губернатора и его жены стал объектом споров — Александр Моор признался в том, что он подкаблучник, подчеркнув, что с каждым днем любит свою жену все сильнее.
В последний раз Ольгу Моор видели на публике во время музыкального фестиваля «Лето в Тобольском кремле» в 2024 году. Она посещала это событие и годом ранее — тогда Моор в компании заместителей губернатора и их жен побывала на концерте Леонида Агутина. Пару всегда можно увидеть вместе на избирательном участке во время выборов. А в сентябре 2023 года, на инаугурации мужа Ольга Моор перевела фокус публики с других губернаторов и депутатов Госдумы на свой элегантный брючный костюм и люксовую сумку, очень похожую на модель от бренда Valentino за 360 тысяч рублей.
Первые леди вторых лиц
Сложно поверить, но жена заместителя губернатора по внутренней политике Павла Белявского — Виктория — собиралась строить карьеру в США. В нулевые она уехала в Америку, но будущему мужу удалось вернуть ее в Тюмень. Девушка совсем не скрывается от публики. У нее открыты страницы в соцсетях, есть личный telegram-канал «Белявская о сценариях жизни».
Спектр деятельности Виктории достаточно широк, в разные годы она занималась журналистикой, блогингом, ивент- и кино-продюсерством. Сегодня она обозначает себя как автор в проекте «Диалоги о городе» и «фаундер проекта для девелоперов».
В соцсетях Виктория Белявская делится фотографиями из путешествий, кадрами с личных фотосессий. В последние годы, когда муж Виктории получил повышение в областном правительстве, фотографии с ним перестали появляться на ее страницах. Однако прежде будущий замгубернатора становился нередким героем публикаций супруги — часто в очень неформальной обстановке.
Заместитель тюменского губернатора по инвестициям, экономике и культуре Андрей Пантелеев в браке со своей женой Ириной с 2000 года. У пары трое детей. Пантелеев пришел во власть из ресторанного бизнеса — схожая работа и у его супруги. Ирина Пантелеева владеет тюменским ООО «Эверест», которому принадлежит городская кофейня «ТортШер». Доходы «Эвереста» в 2024 году, по данным «СБИС», составили 98,4 миллиона, а чистая прибыль — 3 миллиона рублей.
Пара регулярно появляется на светских мероприятиях. Прежде Пантелеевы активно делились с подписчиками историями о семейной жизни, публиковали фото с детьми, однако за последние годы это стало происходить реже — супруги перестали вести Instagram*, а последний пост Ирины Пантелеевой в VK — от 2019 года. Андрей Пантелеев периодически показывает жену на личных страничках, однако в основном рассказывает там о работе.
Имя супруги замгубернатора, директора агропромышленного департамента Владимира Чейметова — Валерии — не было известно публике до прошлой весны. Она стала героиней новостей, когда вскрылось место ее работы — начальник управления научной статистики и аналитики ТИУ.
Недоброжелатели начали болтать, что это управление было специально создано бывшим ректором ТИУ Вероникой Ефремовой для жены высокопоставленного чиновника, поскольку в ВУЗе есть еще одна структура с подозрительно похожим функционалом. Валерия Чейметова имеет степень кандидата экономических наук и, согласно сайту университета, до сих пор работает в здании напротив областного правительства.
Жены мэров
Глава Тюмени Максим Афанасьев не скрывает свою супругу. По словам собеседников, приходя на место главы Тобольска в 2019 году, Афанасьев сразу же открыто говорил о том, кто его вторая половина и чем она занята. Однако найти подробности об Афанасьевой оказалось трудно — страницы в соцсетях закрыты, а имя жены Афанасьев упомянул в личном telegram-канале лишь однажды.
Как выяснилось, супругу мэра Тюмени зовут Татьяна и она опытный нотариус. По данным сайта областной нотариальной палаты, она приступила к деятельности на территории Тобольска и Тобольского района в сентябре 2019 года — через 4 месяца после того как муж возглавил город. Ее контора располагается в 3 километрах от мэрии – жена мэра Тюмени до сих пор принимает клиентов в духовной столице Сибири, однако записываться нужно заранее.
Клиенты хвалят нотариуса Татьяну Афанасьеву за доброжелательность, приятность в общении и красоту, средняя оценка на разных ресурсах — 4,6. Но есть и немногочисленные негативные отзывы, авторы которых остались крайне недовольны работой супруги мэра.
Мэр Тобольска Петр Вагин о своей семье предпочитает не распространятся — особо не откровенничает даже на работе. Единственное упоминание Вагиным своей супруги, которое удалось отыскать в открытых источниках — в интервью изданию «Источник твоего города» в 2015 году — тогда его только назначили начальником УМВД по Тюмени. Будущий мэр откровенно говорил, что его работа отягощает семейную жизнь, но с трудностями помогает справляться супруга Инна.
«Мне очень повезло с моей супругой, моей любимой женой, она меня всегда и во всем поддерживает. И я вижу, что Инне стало действительно нелегко, как будто и ее назначили на новую серьезную должность. Но она со своей стороны помогает, морально меня поддерживает и, я думаю, что благодаря этому мне удается сохранять такой ритм», — признавался Вагин, будучи главой тюменской полиции.
На странице Петра Вагина в «Одноклассниках» Инна Вагина (Гоменюк) записана как его родственница, ее аккаунт выглядит неактивным — последний пост датирован 2013 годом. Однако в друзьях родственников мэра и членов семей его коллег есть активный профиль человека с таким же именем. На странице девушки нет упоминаний о муже — лишь фотографии с различных дефиле, банкетов и фотосессий.
Супруги тюменских VIP чаще не любят становиться объектами внимания общества. Однако есть и те тюменки, кто не прочь выйти с высокопоставленными мужьями свет и приковать к себе глаза публики и объективы фотокамер.
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