Спаниель Пряня принял участие во всероссийских командно-штабных учениях от МЧС России. Они прошли в Перми возле лыжной базы «Пермские медведи». Спасатели отрабатывали там действия на случай паводков и лесных пожаров.
«У добродушного бойца была важная миссия. Он охранял палаточный лагерь аэромобильной группировки и поднимал боевой дух спасателей», — сообщили telegram-канале в федерального МЧС.
Известно, что Пряня только верный компаньон, но и психотерапевт. Благодаря прекрасному чутью, породу часто привлекают к поискам людей.
В ГУ МЧС Пермского края perm.aif.ru рассказали, что Пряне пять лет, он не живет в пожарной части. Хозяином спаниеля является старший водитель восьмой специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров Николай Чуклинов. Его пес любит ходить на охоту и отлично справляется с утками. Однако для специализированных спасательных работ его не привлекают.
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