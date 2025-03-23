23 марта 2025

Спаниель Пряня принял участие в пермских учениях от МЧС. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пряне уже 5 лет
Пряне уже 5 лет Фото:

Спаниель Пряня принял участие во всероссийских командно-штабных учениях от МЧС России. Они прошли в Перми возле лыжной базы «Пермские медведи». Спасатели отрабатывали там действия на случай паводков и лесных пожаров. 

«У добродушного бойца была важная миссия. Он охранял палаточный лагерь аэромобильной группировки и поднимал боевой дух спасателей», — сообщили telegram-канале в федерального МЧС.

Известно, что Пряня только верный компаньон, но и психотерапевт. Благодаря прекрасному чутью, породу часто привлекают к поискам людей.

В спасательных операциях пес не участвует
В спасательных операциях пес не участвует
Фото:

В ГУ МЧС Пермского края perm.aif.ru рассказали, что Пряне пять лет, он не живет в пожарной части. Хозяином спаниеля является старший водитель восьмой специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров Николай Чуклинов. Его пес любит ходить на охоту и отлично справляется с утками. Однако для специализированных спасательных работ его не привлекают.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми неделю не могли поймать зайца в парке имени Горького. Пушистого ловили на сети и приманки. 

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Спаниель Пряня принял участие во всероссийских командно-штабных учениях от МЧС России. Они прошли в Перми возле лыжной базы «Пермские медведи». Спасатели отрабатывали там действия на случай паводков и лесных пожаров.  «У добродушного бойца была важная миссия. Он охранял палаточный лагерь аэромобильной группировки и поднимал боевой дух спасателей», — сообщили telegram-канале в федерального МЧС. Известно, что Пряня только верный компаньон, но и психотерапевт. Благодаря прекрасному чутью, породу часто привлекают к поискам людей. В ГУ МЧС Пермского края perm.aif.ru рассказали, что Пряне пять лет, он не живет в пожарной части. Хозяином спаниеля является старший водитель восьмой специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров Николай Чуклинов. Его пес любит ходить на охоту и отлично справляется с утками. Однако для специализированных спасательных работ его не привлекают. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми неделю не могли поймать зайца в парке имени Горького. Пушистого ловили на сети и приманки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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